В «Укрэнерго» рассказали о готовности энергосистемы к самому худшему сценарию Сегодня 09:46 — Энергетика

В «Укрэнерго» рассказали о готовности энергосистемы к самому худшему сценарию

Самым худшим сценарием работы энергосистемы в условиях обстрелов рф является блеэкаут, который энергетики уже проходили осенью 2022 года, но сейчас НЭК «Укрэнерго» и генерация гораздо больше готовы к такому развитию событий.

Об этом отметил председатель правления компании Виталий Зайченко в эфире Единого телемарафона, передает «Интерфакс-Украина».

«Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора — полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились довольно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. Как „Укрэнерго“, так и электростанции», — сказал Зайченко.

Читайте также Помогают ли солнечные панели в условиях отключения света

«Есть инженерная защита, есть ПВО и отработаны специальные действия персонала, чтобы превентивно предотвратить потерю устойчивости энергосистемы и сохранить прежде ее, а потом уже запитать потребителей», — отметил глава системного оператора.

Он также объяснил уменьшение отключений электроэнергии в последнее время довольно высокими темпами восстановления и наличием необходимого резервного оборудования.

«То, что отключений сейчас стало меньше, это не чудо, а самоотверженная работа энергетиков. Очень большой плюс, что благодаря нашим партнерам накоплено много оборудования на складах, что позволяет быстро устранять повреждения», — рассказал Зайченко.

При этом он назвал сложной ситуацию с энергообеспечением в прифронтовых и приграничных с россией областях — Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой.

«Эти области больше всего страдают от ударов россиян, потому что по ним используются не только ракеты и шахеды, но и другие достаточно быстрые средства. Условия, в которых работают ремонтные бригады в этих областях, труднейшие», — отметил руководитель «Укрэнерго».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.