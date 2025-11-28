0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Укрэнерго» рассказали о готовности энергосистемы к самому худшему сценарию

Энергетика
57
В «Укрэнерго» рассказали о готовности энергосистемы к самому худшему сценарию
В «Укрэнерго» рассказали о готовности энергосистемы к самому худшему сценарию
Самым худшим сценарием работы энергосистемы в условиях обстрелов рф является блеэкаут, который энергетики уже проходили осенью 2022 года, но сейчас НЭК «Укрэнерго» и генерация гораздо больше готовы к такому развитию событий.
Об этом отметил председатель правления компании Виталий Зайченко в эфире Единого телемарафона, передает «Интерфакс-Украина».
«Худший сценарий мы уже проходили и знаем, что это такое. Цель агрессора — полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились довольно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. Как „Укрэнерго“, так и электростанции», — сказал Зайченко.
Читайте также
«Есть инженерная защита, есть ПВО и отработаны специальные действия персонала, чтобы превентивно предотвратить потерю устойчивости энергосистемы и сохранить прежде ее, а потом уже запитать потребителей», — отметил глава системного оператора.
Он также объяснил уменьшение отключений электроэнергии в последнее время довольно высокими темпами восстановления и наличием необходимого резервного оборудования.
«То, что отключений сейчас стало меньше, это не чудо, а самоотверженная работа энергетиков. Очень большой плюс, что благодаря нашим партнерам накоплено много оборудования на складах, что позволяет быстро устранять повреждения», — рассказал Зайченко.
Читайте также
При этом он назвал сложной ситуацию с энергообеспечением в прифронтовых и приграничных с россией областях — Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой.
«Эти области больше всего страдают от ударов россиян, потому что по ним используются не только ракеты и шахеды, но и другие достаточно быстрые средства. Условия, в которых работают ремонтные бригады в этих областях, труднейшие», — отметил руководитель «Укрэнерго».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems