В Украине упростили условия для запуска производства электроэнергии и тепла

Энергетика
29


Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила условия производства электрической и тепловой энергии.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Отмечается, что 25 ноября 2025 года комиссия приняла постановление «Об урегулировании вопросов лицензирования хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования по производству электрической и/или тепловой энергии в период действия военного положения». Она направлена ​​на упрощение условий развития производства электро- и тепловой энергии в условиях военного состояния.
«НКРЭКУ продолжает упрощать условия для дальнейшего развития генерации, что будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в энергетический сектор, усилению устойчивости энергосистемы и укреплению энергетической безопасности Украины в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

Что меняется

Производство тепловой энергии без лицензии

Теперь производство тепловой энергии на когенерационных установках не подлежит лицензированию, если энергия продается теплоснабжающей организации по специально определенной цене. Эта цена не превышает 50% одноставочного тарифа или 50% условно-переменной части двухставочного тарифа для населения.
Предприятие должно только уведомить Министерство развития общин и территорий, НКРЭКУ и орган местного самоуправления о начале деятельности в течение трех рабочих дней.

Меньше документов для лицензии

Уменьшается количество документов, необходимых для получения лицензии на производство тепловой энергии.

Подтверждение готовности объектов

Подтверждение готовности к эксплуатации газопоршневых и газотурбинных установок, блочно-модульных котельных мощностью от 1 МВт и более упрощено. Теперь достаточно предоставить копию протокола комплексных испытаний или иного документа, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 7 декабря 2023 г. № 1320.
По материалам:
Finance.ua
