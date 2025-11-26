JP Morgan прогнозирует падение нефти до $30 Сегодня 01:28 — Энергетика

JP Morgan прогнозирует падение нефти до $30

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что цены на нефть Brent могут упасть до $30 за баррель до 2027 года из-за избытка предложения на рынке.

Об этом пишет Oilprice.

С начала года Brent подешевела на 14% и в начале понедельника торговалась около $62,59 за баррель. В настоящее время рынок ожидает новостей относительно возобновленных переговоров о мире в Украине.

США и Украина провели в Женеве «высокопродуктивные» переговоры и договорились продолжить работу над уточненным планом мира, который предложил Вашингтон на прошлой неделе.

В настоящее время, несмотря на опасения избытка, аналитики и инвестиционные банки не ожидают, что цены на нефть опустятся ниже $40 в ближайшей перспективе, хотя рынок может временно снизиться из-за большого объема поставок от ОПЕК+ и не ОПЕК-продуцентов из Америки.

Мир в Украине также может повлиять на энергетические цены, поскольку часть санкций против россии могут смягчить.

По прогнозу Goldman Sachs, цены на нефть продолжат снижаться уже в следующем году из-за избытка предложения. Американская WTI Crude в 2026 году в среднем может стоить $53 за баррель. Инвесторы получают сигнал о коротких позициях на нефть уже сейчас, отметил Даан Струйвен, сопредседатель отдела глобальных товаров Goldman Sachs.

Согласно прогнозам инвестиционного банка, цены на нефть в следующем году продолжат падать, и инвесторы должны сейчас делать ставку на снижение.

Аналитики прогнозируют, что избыток в 2026 году составит около 2 млн баррелей в день, тогда как 2026 год станет последним годом большой волны поставок. Рынок нефти ожидает стабилизации в 2027 году.

