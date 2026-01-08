0 800 307 555
Кабмин предупредил о возможных перебоях со светом вне графиков из-за непогоды

Энергетика
Кабинет Министров принял ряд решений для подготовки служб к усложнению погодных условий.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Ожидаем ухудшения погодных условий в Украине по всему государству. Циклон войдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области. По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать -20°C, днем ​​- до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередачи и усложнение движения на дорогах. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды», — отметила Свириденко.

Задачи для центральных и местных органов власти

В рамках подготовки к непогоде правительство поручило:
  • МВД, ГСЧС и Национальной полиции обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева, а при необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения.
  • Агентству восстановления, областным и Киевской областным военным администрациям совместно с местными властями организовать своевременное реагирование на последствия непогоды, подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными материалами.
  • Профильным министерствам и службам подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также проблем со связью.
  • Министерству энергетики совместно с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к оперативному реагированию, а при необходимости — увеличить производство электроэнергии и поставку газа, в частности, с возможностью импорта из стран ЕС.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на председателя правления НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко писал, что ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.
