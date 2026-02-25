Украина получила дипломатический протест от США из-за атаки на российский нефтяной терминал в Новороссийске Сегодня 21:35 — Энергетика

США призвали Украину не атаковать объекты с американскими инвестициями

Украина получила от США дипломатический протест из-за атаки на российский нефтяной терминал в Новороссийске в ноябре прошлого года.

Об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина, передает Bloomberg.

Причина дипломатического протеста

Речь идет об ударе по терминалу Каспийского нефтяного трубопровода компании СРС в российском городе Новороссийск на побережье Черного моря. Атака якобы затронула часть американских инвестиций, проходящих через Казахстан.

CPC транспортирует часть российской нефти и обеспечивает почти 80% экспорта казахстанской нефти, в том числе с участием таких компаний, как Chevron, Exxon Mobil и Shell. После удара Казахстан вынужден был сократить объемы транспортировки и добычи нефти.

Посол отметила, что в Госдепартаменте США призвали Киев «воздержаться от атак на американские интересы». В то же время она подчеркнула, что это предостережение не касается ударов по военной или энергетической инфраструктуре россии в целом, а только конкретного случая в Новороссийске.

Что известно о терминале CPC

CPC (Caspian Pipeline Consortium) — компания-оператор нефтепровода, которая по трубопроводу качает нефть из Казахстана через россию до Черного моря, чтобы дальше продавать ее в другие страны.

