Откуда и сколько электроэнергии импортирует Украина (инфографика) Сегодня 21:05 — Энергетика

Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии из ЕС

На фоне заявлений Венгрии и Словакии о возможном прекращении экспорта электроэнергии из-за остановки нефтепровода «Дружба», Украина продолжает значительные объемы импорта электроэнергии из стран ЕС.

По данным инфографики NV, в январе 2026 года Украина импортировала более 894 тыс. МВтч электроэнергии. Это стало самым большим месячным показателем с начала полномасштабной войны. Рост импорта произошел на фоне массированных атак рф на украинскую энергетическую инфраструктуру и низких температур.

Угрозы прекращения экспорта электроэнергии

В настоящее время Венгрия и Словакия угрожают прекратить экспорт электроэнергии в Украину из-за остановки трубопровода Дружба.

В феврале глава МИД Украины Андрей Сибига напоминал, что поставки российской нефти через нефтепровод Дружба были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. 27 января в результате российской массированной атаки компания Нафтогаз сообщала о повреждении объекта критической инфраструктуры в Бродах Львовской области. Именно через Броды проходит нефтепровод Дружба.

Вскоре после этого Словакия и Венгрия, не озвучившие никаких обвинений в адрес россии из-за повреждения Дружбы, стали шантажировать Украину прекращением поставок электроэнергии до налаживания поставок нефти по трубопроводу.

Позиция энергетиков

Экс-глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно возможного прекращения аварийных поставок электроэнергии из Словакии в Украину — блеф.

По его словам, и Словакия, и Украина входят в общую европейскую энергосистему, которой руководит ассоциация национальных операторов систем передачи — ENTSO-E. В этой организации у Укрэнерго — пятый по влиянию голос, в то время как словацкий оператор SEPS находится во второй двадцатке по весу голоса.

Кудрицкий подчеркнул, что словацкое правительство «не может просто так прекратить поставки из Словакии в Украину или тем более выключить линию электропередачи, соединяющую Словакию с Украиной, потому что с технической и финансовой точки зрения это повлияет на всех соседей».

Поэтому импорт из Словакии будет идти. При попытке словацкого оператора SEPS его прекратить Укрэнерго как гораздо более влиятельный игрок в ENTSO-E должен немедленно поднять вопрос о лишении словаков сертификации, прав голоса и так далее", — подчеркнул Кудрицкий.

Он также отметил, что аварийная помощь, не являющаяся импортом и которую Словакия могла предоставлять Украине раз в месяц, составляет незначительную долю от общего импорта электроэнергии из ЕС. По словам Кудрицкого, даже в случае ее отсутствия, Украина сможет получить необходимые объемы от других соседей и не почувствует дефицита. К тому же такая электроэнергия гораздо дороже.

«Такой силой обладают правила в ЕС, куда мы идем, никакой Фицо не может велеть оператору энергосистемы Словакии просто так выключить Украину», — резюмировал экс-глава правления Укрэнерго.

Читайте также Какая сумма необходима для восстановления и модернизации энергетического сектора на следующие 10 лет

Компания Укрэнерго 23 февраля также особо заявила, что вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

Укрэнерго отметило, что в последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии более месяца назад и в очень ограниченном объеме. В целом аварийная помощь по этому направлению поступала в украинскую объединенную энергосистему довольно редко. По словам компании, речь шла о непродолжительных поставках.

Структура импорта электроэнергии

По данным NV, наибольшую долю импорта электроэнергии обеспечивает Венгрия — почти 50% от общего объема.

Наибольшую долю импорта электроэнергии обеспечивает Венгрия, nv.ua

В частности, в феврале 2026 года (по состоянию на 23 февраля) Украина импортировала такое количество электроэнергии:

из Венгрии — 512,6 тыс. МВт·ч;

из Румынии — 199,8 тыс. МВт·ч;

из Словакии — 187,4 тыс. МВт·ч;

из Польши — 124,6 тыс. МВт·ч;

из Молдовы — 12 тыс. МВт·ч.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.