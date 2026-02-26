0 800 307 555
Инспекция выявила нарушения в применении графиков отключения электроэнергии

Энергетика
32
Государственная инспекция энергетического надзора проводит внеплановые проверки операторов системы распределения соблюдения правил применения графиков почасовых отключений электроэнергии (ГПО). В частности, в «Винницаоблэнерго» обнаружили, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера.
Об этом сообщила пресс-служба Госэнергонадзора.

Неравномерные отключения электроэнергии

В ходе проверки установлено, что на отдельных абонентских подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи в соответствии с ГПО. В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди были отключены, что привело к неравномерному распределению ограничений.
Также выявлены нарушения в ведении документации: в ряде структурных подразделений в оперативных журналах не указывались конкретные линии, которые отключались при использовании графиков.
Отдельно проверена своевременность информирования населения через официальный веб-сайт ОСР о корректировке ГПО. Зафиксированы случаи изменения без соблюдения установленных временных интервалов.

Результаты проверки

По результатам проверки составлен акт и выдано обязательное для выполнения предписание по устранению выявленных нарушений.
Выполнение предписания находится на контроле Управления Госэнергонадзора в Винницкой области.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабинет Министров принял решение, которым возобновляется полноценный государственный энергетический надзор в условиях военного положения и усиливается контроль в сферах электроэнергетики и теплоснабжения;
  • возобновление контрольных полномочий обусловлено ростом количества технологических нарушений и аварийности на объектах энергетической инфраструктуры.
