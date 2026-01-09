Евросоюз в прошлом году купил сжиженного газа из россии на €7,2 миллиарда Сегодня 07:17 — Энергетика

кремль получил в прошлом году примерно 7,2 млрд евро от экспорта сжиженного природного газа в ЕС.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет правозащитной НПО Urgewald.

ЕС пообещал запретить импорт российского СПГ до 2027 года, но анализ показывает, что Европа все еще получает огромные объемы газа из российского СПГ-комплекса на полуострове Ямал в Сибири, отмечает издание.

По данным правозащитной НПО Urgewald, в 2025 году в терминалы ЕС было транспортировано более 15 млн тонн СПГ из Ямала, что принесло Кремлю примерно 7,2 млрд евро.

Хотя Европа сократила поставки трубопроводного газа из россии после полномасштабного вторжения в Украину, доля ЕС в мировых поставках из Ямала выросла за последний год с 75,4% в 2024 году до 76,1% в 2025 году, говорится в отчете.

Этот импорт законный, и ЕС не спешит запрещать российские поставки СПГ, в частности из-за зависимости Центральной и Восточной Европы от этого источника энергии, отмечает издание.

Одна из двух европейских судоходных компаний, которые предоставляют логистические услуги для «Ямал СПГ», — Seapeak, базирующаяся в Великобритании. Последний анализ показывает, что Seapeak транспортировала 37,3% СПГ из Ямала на своих судах, а греческая компания Dynagas — 34,3%.

Отмечается, что российский завод «Ямал» зависит от доступа к портам ЕС и использования ледокольных танкеров класса Arc7 для перевозки СПГ, построенных специально для этого проекта.

Одиннадцать из 14 специализированных ледокольных танкеров Arc7, транспортирующих СПГ из Ямала, принадлежат компании Seapeak, являющейся собственностью американской инвестиционной фирмы Stonepeak, и компании Dynagas.

Великобритания заявила, что в этом году перейдет к запрету на предоставление морских услуг судам, перевозящим российский СПГ. Судам пришлось бы соглашаться на гораздо более дальние маршруты транспортировки, если бы они не имели возможности разгрузки или перегрузки в портах ЕС, включая Зебрюгге в Бельгии.

По данным Urgewald, в 2025 году 58 судов прибыли в бельгийский терминал, доставив 4,2 млн тонн СПГ. За тот же период только 51 судно прибыло в китайские порты, доставив 3,6 млн тонн.

В 2025 году 87 судов доставили 6,3 млн тонн СПГ во французские порты Дюнкерк и Монтуар, что сделало Францию ​​крупнейшим импортером. Французская энергетическая компания TotalEnergies остается ключевым инвестором российского проекта «Ямал».

Доступ к европейским портам позволяет танкерам ледового класса быстро возвращаться в Арктику, чтобы забрать больше СПГ, вместо того чтобы совершать недельные рейсы в Азию.

