Индия заключила первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа из США

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии подписали первое долгосрочное соглашение с США на импорт 2,2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ведущие нефтепереработчики Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. совместно объявили тендер на закупку американских поставок СПГ. Это соглашение позволит второму по величине потребителю СПГ в мире получать почти десятую часть своих импортных объемов с побережья Мексиканского залива США, заявил министр нефти Индии Хардип Пури в соцсети X.

Перед заключением соглашения представители трех нефтеперерабатывающих заводов посетили США для переговоров с местными производителями. Министр Пури добавил, что цены на поставку будут установлены по ориентиру Mont Belvieu.

Как отмечает издание, это будет значительным скачком по сравнению с прошлым годом, когда США обеспечивали менее 0,6% импорта СПГ в Индию. По данным Kpler, самыми крупными поставщиками страны являются Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Нью-Дели ведет переговоры относительно торгового соглашения с США, чтобы снизить пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в ответ на его закупку российской нефти. Санкции уже коснулись более половины индийских товаров, экспортируемых на американский рынок.

По словам трейдеров, знакомых с этим вопросом, Phillips 66 будет поставлять две партии в месяц по долгосрочному контракту, тогда как Chevron и TotalEnergies будут поставлять по одной.

Потребление СПГ в Индии выросло на 74% за последнее десятилетие благодаря кампании премьер-министра Нарендры Моди, направленной на помощь бедным домохозяйствам, перейти к более чистому топливу для приготовления пищи.

