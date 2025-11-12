0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия отказывается от российского газа: Берлин нашел способ расторгнуть контракт

Энергетика
43
Германия национализировала российскую «дочку» «Газпрома» после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако продолжала покупать газ у москвы. Теперь Берлин нашел способ разорвать связи с россией.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Merkur.
Правительство Германии решило, что государственная энергетическая компания SEFE, которая была ранее Gazprom Germania, может освободиться от контракта с российской компанией Yamal Trade на поставки газа досрочно.
Читайте также
«Как 19-й санкционный пакет, так и регламент RePowerEU дают SEFE возможность прекратить закупку российского СПГ по старому контракту и ссылаться на форс-мажор», — отмечают в Министерстве экономики Германии.
Причиной сложной ситуации с SEFE стало условие в старом контракте. Оно обязывало компанию платить даже тогда, когда поставки газа прекращаются.
SEFE, хоть и была национализирована, оставалась обязана до 2040 года закупать 2,9 миллиона тонн российского сжиженного газа ежегодно. Только за первое полугодие 2025 года компания получила 25 партий российского газа.
Читайте также
«В результате россия получала двойную выгоду — деньги за недоставленный газ и прибыль от его последующей продажи другим покупателям», — пишет издание.
Впрочем, до 2027 года, когда ЕС откажется полностью от российских энергоресурсов, продлится переходный период и Германия продолжит покупать российский газ.
Также Берлин сейчас пытается урегулировать вопрос немецкой «дочки» «Роснефти», которую США освободили от санкций. Вашингтон выдал Германии специальную лицензию, которая будет действительна до 29 апреля 2026 года, пишет Bloomberg.
Читайте также
После введения новых санкций США Берлин обратился с запросом в Вашингтон по поводу Rosneft Germany. Ведь ограничения запрещают западным банкам и компаниям сотрудничать с перечнем российских фирм.
Компания рисковала потерять главных клиентов:
  • нефтяные трейдеры, энергетические компании и банки угрожали прекратить сотрудничество с Rosneft Deutschland;
  • а немецкое правительство начало активные переговоры с Вашингтоном, чтобы исключить компанию из санкционного списка.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems