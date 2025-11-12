Германия отказывается от российского газа: Берлин нашел способ расторгнуть контракт Сегодня 23:45 — Энергетика

Германия национализировала российскую «дочку» «Газпрома» после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако продолжала покупать газ у москвы. Теперь Берлин нашел способ разорвать связи с россией.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Merkur.

Правительство Германии решило, что государственная энергетическая компания SEFE, которая была ранее Gazprom Germania, может освободиться от контракта с российской компанией Yamal Trade на поставки газа досрочно.

«Как 19-й санкционный пакет, так и регламент RePowerEU дают SEFE возможность прекратить закупку российского СПГ по старому контракту и ссылаться на форс-мажор», — отмечают в Министерстве экономики Германии.

Причиной сложной ситуации с SEFE стало условие в старом контракте. Оно обязывало компанию платить даже тогда, когда поставки газа прекращаются.

SEFE, хоть и была национализирована, оставалась обязана до 2040 года закупать 2,9 миллиона тонн российского сжиженного газа ежегодно. Только за первое полугодие 2025 года компания получила 25 партий российского газа.

«В результате россия получала двойную выгоду — деньги за недоставленный газ и прибыль от его последующей продажи другим покупателям», — пишет издание.

Впрочем, до 2027 года, когда ЕС откажется полностью от российских энергоресурсов, продлится переходный период и Германия продолжит покупать российский газ.

Также Берлин сейчас пытается урегулировать вопрос немецкой «дочки» «Роснефти», которую США освободили от санкций. Вашингтон выдал Германии специальную лицензию, которая будет действительна до 29 апреля 2026 года, пишет Bloomberg

После введения новых санкций США Берлин обратился с запросом в Вашингтон по поводу Rosneft Germany. Ведь ограничения запрещают западным банкам и компаниям сотрудничать с перечнем российских фирм.

Компания рисковала потерять главных клиентов:

нефтяные трейдеры, энергетические компании и банки угрожали прекратить сотрудничество с Rosneft Deutschland;

а немецкое правительство начало активные переговоры с Вашингтоном, чтобы исключить компанию из санкционного списка.

