ЕС согласовал план полного отказа от российского газа до 2028 года Сегодня 16:33 — Энергетика

ЕС согласовал план полного отказа от российского газа до 2028 года

Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа с 1 января 2028 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

После утверждения позиции Советом ЕС начнутся переговоры с Европейским парламентом по поводу окончательного текста регламента. Окончательное принятие ожидается после согласования позиции обоих институций.

Запрет на российский газ и СПГ с 2028 года

Документ предусматривает поэтапное прекращение импорта российского трубопроводного газа и сжиженного газа (СПГ). Полный запрет должен вступить в силу с 1 января 2028 года.

Переходный период

Импорт российского газа запретят с 1 января 2026 года, но для действующих контрактов предусмотрен переходный период:

краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г.;

долгосрочные контракты — до 1 января 2028 года.

Изменения таких контрактов будут разрешаться только в рамках технической необходимости, без увеличения объемов поставок. Для некоторых стран, не имеющих выхода к морю, предусмотрены ограниченные исключения из-за изменения маршрутов поставок.

Упрощение таможенных процедур и новые требования к разрешениям

Совет ЕС согласовал упрощенную систему таможенного контроля для импорта нероссийского газа. В таких случаях нужно будет предоставлять меньшее количество документов, тогда как для российского газа будут действовать усиленные требования.

Вводится режим предварительного разрешения:

для российского газа документы следует подавать не менее чем за месяц до ввоза;

для нероссийского газа — за пять дней;

для смешанных грузов СПГ следует подтвердить долю нероссийского газа, ведь только она может быть допущена на рынок ЕС.

Еврокомиссия в течение пяти дней после вступления регламента в силу должна составить список стран, импорт из которых будет освобожден от этой процедуры. Также введены дополнительные механизмы мониторинга, чтобы предотвратить ввоз российского газа транзитом.

Национальные планы диверсификации

Каждое государство-член должно разработать национальный план диверсификации поставок газа. Исключение сделают для тех стран, которые докажут, что больше не получают российский газ.

Подобные планы также потребуют от стран, которые еще импортируют российскую нефть, чтобы прекратить эти поставки до 1 января 2028 года.

Справка Finance.ua:

после начала полномасштабной войны россии против Украины лидеры ЕС договорились постепенно отказаться от российских энергоресурсов;

с тех пор импорт нефти из россии снизился до менее 3% в 2025 году, но российский газ до сих пор составляет около 13% импорта ЕС, что эквивалентно более 15 млрд евро в год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.