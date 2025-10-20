Украина предложила США использовать свою энергетическую инфраструктуру для Европы — Зеленский Сегодня 11:32 — Энергетика

Украина предложила американским поставщикам использовать возможности отечественной энергетической инфраструктуры для замещения российского газа и нефти в Европе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Предложение для США

«В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас — они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше. Мы сделали свои предложения Америке и относительно инфраструктуры по газу, и относительно атомной генерации, и относительно некоторых других проектов. Мы работаем над деталями», — заявил Зеленский.

Расширение сотрудничества в сфере обороны

Он также добавил, что Украина работает с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия. В частности, это ПВО и некоторые средства дальнобойности.

«Также готовим очень важные наши договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям. Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим», — добавил он.

