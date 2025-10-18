Как оставаться на связи во время отключений света: советы Минцифры Сегодня 07:09 — Энергетика

Как оставаться на связи во время отключений света: советы Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации посоветовали, как подготовиться к блэкаутам, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся ресурс и всегда быть на связи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Совет № 1. Заранее загрузите Карту Пунктов несокрушимости в «Дія» — с главного экрана приложения.

Так вы всегда найдете ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить родным, подчеркнули в Минцифре.

Совет № 2. Если вы хотите иметь стабильный домашний интернет даже во время продолжительных обесточиваний, подключитесь к провайдерам, использующим технологию XPON. Эта технология позволяет иметь интернет до 72 часов во время блэкаутов.

«Проверьте, подключил ли ваш провайдер XPON, на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН. Если ваш провайдер уже использует технологию, купите павербанк и подключите его к роутеру и абонентскому терминалу ONU, чтобы обеспечить автономную работу сети», — говорится в сообщении.

Совет № 3. Если связь вашего оператора ухудшилась или исчезла из-за перегрузки сети или повреждения станции, воспользуйтесь национальным роумингом. Эта функция позволит вам подключиться к сети любого другого доступного оператора.

Как это сделать:

Выключите автовыбор сети. На Android: Настройки → Мобильная сеть (или Подключение) → Оператор. В iOS: Параметры → Сотовые данные → Выбор сети. Найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть. Проверьте возможность исходящего вызова или SMS.

Ранее Finance.ua писал , что после масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру и массовых отключений света украинцы начали активно скупать генераторы, зарядные станции и павербанки.

На фоне ажиотажного спроса цены на технику для резервного питания выросли в отдельных случаях до 30% за последнюю неделю.

Налоговая служба уже фиксирует случаи серых продаж и будет реагировать должным образом.

В рамках контроля над кассовой дисциплиной ГНС будет обращать внимание на правильность установления цены на товар для корректного определения размера и полноты будущих налоговых платежей.

Економічна Правда

