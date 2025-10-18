0 800 307 555
Как оставаться на связи во время отключений света: советы Минцифры

Энергетика
26
В Министерстве цифровой трансформации посоветовали, как подготовиться к блэкаутам, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся ресурс и всегда быть на связи.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Совет № 1. Заранее загрузите Карту Пунктов несокрушимости в «Дія» — с главного экрана приложения.
Так вы всегда найдете ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить родным, подчеркнули в Минцифре.
Совет № 2. Если вы хотите иметь стабильный домашний интернет даже во время продолжительных обесточиваний, подключитесь к провайдерам, использующим технологию XPON. Эта технология позволяет иметь интернет до 72 часов во время блэкаутов.
«Проверьте, подключил ли ваш провайдер XPON, на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН. Если ваш провайдер уже использует технологию, купите павербанк и подключите его к роутеру и абонентскому терминалу ONU, чтобы обеспечить автономную работу сети», — говорится в сообщении.
Совет № 3. Если связь вашего оператора ухудшилась или исчезла из-за перегрузки сети или повреждения станции, воспользуйтесь национальным роумингом. Эта функция позволит вам подключиться к сети любого другого доступного оператора.
Как это сделать:
  1. Выключите автовыбор сети. На Android: Настройки → Мобильная сеть (или Подключение) → Оператор. В iOS: Параметры → Сотовые данные → Выбор сети.
  2. Найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
  3. Если подключиться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть.
  4. Проверьте возможность исходящего вызова или SMS.
Ранее Finance.ua писал, что после масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру и массовых отключений света украинцы начали активно скупать генераторы, зарядные станции и павербанки.
На фоне ажиотажного спроса цены на технику для резервного питания выросли в отдельных случаях до 30% за последнюю неделю.
Налоговая служба уже фиксирует случаи серых продаж и будет реагировать должным образом.
В рамках контроля над кассовой дисциплиной ГНС будет обращать внимание на правильность установления цены на товар для корректного определения размера и полноты будущих налоговых платежей.
