Какие области с аварийными отключениями, где действует график

Сегодня в нескольких областях по распоряжению «Укрэнерго» введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает сайт «Кировоградоблэнерго», Telegram «Сумыоблэнерго» и Telegram ДТЭК.

Сумская область

«По указанию НЭК „Укрэнерго“, на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. В настоящее время ГАО действуют для 1 и 2 очереди потребителей», — отметили в «Сумыоблэнерго».

Энергетики напомнили, что графики аварийных отключений применяются в случаях, когда за очень короткий срок следует немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях длительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

Информация при аварийных обесточиваниях отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноимённом приложении.

Кировоградская область

«С 09:09 по распоряжению НЭК „Укрэнерго“ по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений», — отметили в «Кировоградоблэнерго».

Днепропетровская область

«По команде „Укрэнерго“ в Днепропетровской области применены экстренные отключения», — отметили в ДТЭК.

Сообщается, что в случае изменений компания будет оперативно информировать потребителей в телеграм-канале.

Полтавская область

В Полтавской области в 8.55 также применили график аварийного отключения света. Это связано с последствиями российских атак на объекты энергетики, сообщили в ОАО «Полтаваоблэнерго».

