ру
Энергетика
Семь стран ЕС увеличили импорт российских энергоносителей в 2025 году
Семь стран Евросоюза — Франция, Нидерланды, Бельгия, Испания, Венгрия, Словакия и Австрия — в 2025 году увеличили импорт российских энергоносителей, несмотря на войну в Украине и санкции Запада.
Об этом пишет Reuters.

Каких масштабов достиг импорт российских энергоносителей

Как отметили в издании, Европейский Союз, который с начала полномасштабного вторжения россии поддерживает Украину военной и финансовой помощью, до сих пор остается одним из покупателей российских энергоресурсов.
По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), за первые восемь месяцев 2025 года страны ЕС импортировали российскую нефть, газ и уголь более чем на 11 млрд евро.
Несмотря на общее сокращение зависимости от российского топлива на 90% по сравнению с 2021 годом, семь государств ЕС увеличили импорт, в том числе пять из них среди активных союзников Украины.
Так, Франция нарастила закупки на 40% - до 2,2 млрд евро, а Нидерланды — на 72%, до 498 млн евро.
В то же время аналитики отметили, что терминалы для приема сжиженного газа во Франции и Испании часто становятся транзитными пунктами: энергоносители оттуда поставляются другим странам ЕС.
Вайбхав Рагунандан, специалист по вопросам ЕС-россия в CREA, назвал увеличение потоков «формой самосаботажа» со стороны некоторых стран, учитывая, что продажа энергоносителей является крупнейшим источником дохода для россии, ведущей войну против Украины, которую поддерживает Европа.
«кремль буквально получает финансирование для продолжения развертывания своих вооруженных сил в Украине», — подчеркнул он.
