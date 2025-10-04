Четыре страны ЕС потратили на газ из рф больше, чем на помощь Украине
Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды с 2022 и по июнь 2025 года уплатили россии за сжиженный природный газ больше, чем потратили на помощь Украине.
Об этом говорится в исследовании Greenpeace.
Согласно исследованию, эти четыре страны за указанный период потратили на российский СПГ 34,3 миллиарда евро.
За тот же период они совокупно предоставили Украине помощь в размере 21,2 млрд евро.
Эти поставки российского газа производятся по контрактам с европейскими энергетическими компаниями TotalEnergies, Engie, Shell, Naturgy и SEFE.
Основным российским поставщиком СПГ в Европу является компания «Ямал СПГ». По оценке Greenpeace, с 2022 по 2024 годы благодаря продаже топлива в Европу она уплатила около 8,1 млрд евро налогов в бюджет рф.
Этих средств может хватить на закупку для армии рф 9,4 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм, 270 тыс. ударных дронов Shahed или 2658 боевых танков.
В исследовании говорится, что в первом полугодии 2025 года ЕС импортировал 12,8 млрд. кубометров СПГ, что на 67% больше, чем в 2021 году. В то же время ЕС стремится к 2027 году полностью прекратить импорт СПГ из россии.
