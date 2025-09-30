Украинская разведка оценила, что будет с нефтегазовыми доходами рф Сегодня 09:14 — Энергетика

Ситуация с нефтегазовыми доходами россии критически зависит от того, будут ли отменены международные санкции.

Об этом пишет Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Аналитики Минэкономразвития рф прогнозируют рост средней цены нефти Urals до $65 за баррель в 2028 году, но СВРУ подчеркивает, что такой оптимистичный сценарий возможен только в случае выхода россии из международной изоляции.

Украинская разведка отмечает, что из-за замедления глобального спроса и давления на рынок стоимость нефти Brent может упасть до $60 за баррель, что обрушит и доходы кремля.

В августе 2025 года Urals уже стоила всего $56,1 за баррель с большим дисконтом в $12,1 до Brent, и СЗРУ указывает: возврат к выгодному ценовому разрыву возможен только при отмене европейского эмбарго и исключении российских компаний из санкционных списков США.

Сложная ситуация и в газовой отрасли рф, где ожидаемый рост экспорта СПГ до 58,4 млн тонн в 2028 году невозможен без новых проектов, ключевые из которых находятся под санкциями США. Кроме того, рост экспорта нефтепродуктов возможен только при условии доступа к западному оборудованию, поставка которого запрещена с 2022 года, что свидетельствует о глубокой технологической зависимости российской экономики.

