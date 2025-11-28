Цены на нефть готовят приятный сюрприз Сегодня 19:23 — Энергетика

Цены на нефть готовят приятный сюрприз

Цены на нефть направляются к четвертому подряд месячному падению — самому долгому периоду снижения котировок с 2023 года, поскольку рынок ожидает увеличения мирового предложения.

Об этом сообщает Reuters

Также цены на нефть реагируют на новости о возможном мирном соглашении между Украиной и россией. Сначала «мирный план» президента США Дональда Трампа повлек за собой резкое падение котировок, потому что рынок оценивал вероятность отмены санкций против российской нефти, однако теперь цены возобновили рост, «поскольку переговоры затянулись».

На утренней сессии 28 ноября стоимость нефти марки Brent, по данным портала Investing, по состоянию на 11:27 по киевскому времени, выросла на 19 центов, до 63,06 доллара за баррель.

Американская нефть марки WTI начала торговую сессию 28 ноября со снижения. По состоянию на 5:45 по киевскому времени котировки упали на 5 центов, до 59,05 долларов за баррель. Однако, как уточняют в Reuters, торги нефтью марки WTI были остановлены из-за технических проблем.

«Brent и WTI должны закрыть эту неделю с приростом более 1%», — прогнозируют журналисты.

Основательница исследовательской фирмы SS WealthStreet Сугандха Сачдева отмечает, что окончательное мирное соглашение между россией и Украиной может наконец открыть путь к смягчению санкций в отношении российских нефтепроизводителей, увеличив предложение сырья на рынке. Однако, по словам эксперта, можно заключить, что скорого мира не будет.

