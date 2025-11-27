Будущее энергетического сектора: на что возлагают большие надежды Сегодня 15:00 — Энергетика

Будущее энергетического сектора: на что возлагают большие надежды

Исследование энергетического сектора отражает сдержанный оптимизм по поводу будущего роста и надежды на искусственный интеллект как опору для трансформации, сохранения равновесия в условиях геополитической турбулентности и курса на устойчивое развитие.

Об этом говорится в исследовании KPMG.

«Украинская энергетика сегодня не просто держит систему в условиях войны, а фактически задает Европе новую планку устойчивости. На фоне глобального перехода к гибким, децентрализованным и киберзащищенным энергосистемам Украина демонстрирует уникальный опыт работы под постоянными физическими и киберугрозами — от быстрого восстановления сетей до переосмысления резервирования и маневровости. сказал Андрей Тимошенко, партнер, руководитель направления управленческих консультаций, руководитель отраслевой практики инфраструктуры, транспорта и логистики, KPMG в Украине.

Один из ключевых мировых трендов — интеграция искусственного интеллекта для более точного прогнозирования нагрузок, оптимизации режимов работы сетей, раннего выявления аномалий и киберугроз, а также ускорения ремонтов и логистики. Украина уже становится полигоном для внедрения таких решений: в условиях боевых действий каждое улучшение прогноза или скорости восстановления оказывает непосредственное влияние на безопасность людей и экономики.

Ключевые показатели

84% руководителей оптимистично настроены в отношении среднесрочного роста отрасли по сравнению с 72% в 2024 году.

65% руководителей считают генеративный искусственный интеллект одним из главных направлений инвестиций. Однако кибербезопасность, этика и фрагментация данных организации остаются ключевыми препятствиями для его внедрения.

40% руководителей проводят переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих с ИИ, а 72% сосредоточены на содержании и переподготовке лучших специалистов.

82% руководителей считают, что использование искусственного интеллекта может способствовать сокращению выбросов в атмосферу и повышению энергоэффективности.

Поскольку руководители компаний сталкиваются практически каждый день с осложнениями — колебаниями торговых условий, перебоями в цепочках поставок и регуляторной неопределенностью — ИИ играет все большую роль как поддержка в широком спектре вопросов.

Вопреки трудностям, среди лидеров энергетической отрасли растет оптимизм.

Несмотря на инфляцию, регуляторные помехи и волатильность рынка, 84% руководителей компаний оптимистично настроены относительно среднесрочного роста отрасли. В прошлом году этот показатель был ниже и составлял 72%. Такой оптимизм обусловлен высоким спросом как на ископаемое топливо, так и возобновляемые источники энергии, а также инновациями, такими как системы накопления энергии, интеллектуальные сети и уловители углерода.

Среди опрошенных 78% остаются положительно настроенными по поводу перспектив роста собственной компании. Однако это несколько ниже показателя по сравнению с прошлым годом, что отражает обеспокоенность в связи с изменением правил, неопределенностью в торговле и инфляционным давлением. Это особенно проявляется в химическом секторе.

Слияния и поглощения (M&A)

В 2025 году лишь около трети руководителей (36%) надеются на заключение «высокоэффективных» соглашений. В 2024 г. этот показатель составлял 58%. При этом 55% ожидают «умеренной» активности в сфере M&A, что является ростом по сравнению с 38% в прошлом году. Такие показатели свидетельствуют о переходе к более осторожным стратегиям роста.

Использование ИИ усиливается

Ключевые стратегии в энергетическом секторе, так или иначе, сейчас становятся связанными с искусственным интеллектом. 65% руководителей называют технологии на базе генеративного ИИ одним из главных направлений инвестиций. И это на 12% более высокий показатель, чем в 2024 году. 72% опрошенных планируют выделить 10−20% своих бюджетов на ИИ в течение следующего года.

Растут ожидания по поводу рентабельности инвестиций в ИИ. 66% руководителей ожидают возвращения вложенных средств в течение 1−3 лет, и это значительно больше по сравнению со всего лишь 15% в прошлом году. Большие надежды также связаны с агентным ИИ. 55% руководителей считают, что он трансформирует операции и эффективность рабочей силы.

Сложности

Препятствиями для внедрения ИИ 55% опрошенных определяют этические проблемы, 49% — фрагментированные системы данных в организациях, 47% — сложность нормативного регулирования. А ключевые проблемы, по мнению руководителей, — это мошенничество (64%), воровство личных данных (59%) и кибератаки (51%).

Однако только 18% респондентов предлагают обучение по использованию ИИ для всей своей организации. Почти три четверти (72%) руководителей сосредоточены на содержании и переподготовке специалистов с высоким потенциалом. Путь вперед очевидно сложный. Для 43% опрошенных самой большой кадровой проблемой остается преодоление разрыва в навыках. На втором месте конкуренция со стороны IT-компаний, предлагающих высокие зарплаты (22%).

Стратегическим рычагом для прогресса в ESG становится искусственный интеллект, способный контролировать энергетические сети в режиме реального времени и оптимизировать их для предотвращения отключения электроэнергии.

Более четырех из пяти (82%) руководителей считают, что ИИ может помочь сократить выбросы в атмосферу и оптимизировать использование энергии, в то время как 74% видят его потенциал для улучшения аналитики климатических рисков и моделирования будущих сценариев.

