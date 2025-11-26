В Минэнерго обещают бесперебойную поставку топлива в Украину Сегодня 08:33 — Энергетика

В Минэнерго обещают бесперебойную поставку топлива в Украину

Министерство энергетики сформировало шаги по бесперебойной поставке горючего в условиях военных рисков.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что в Минэнерго состоялось совещание по механизмам предотвращения дефицита горючего и диверсификации шагов в поставках, формировании резервов в условиях войны.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства развития общин и территорий, Министерства финансов, Государственной таможенной службы, Энергетической таможни, АО «Укрзализныця», НАК «Нафтогаз», АО «Укртранснефть», АО «Укрнафта», а также коммерческих компаний-участников рынка нефтепродуктов.

«В ходе встречи обсудили вопросы противодействия гибридным и военным угрозам путем резервных логистических маршрутов, сотрудничества с международными партнерами, аспекты безопасности, а также технические особенности формирования необходимых резервов нефтепродуктов в условиях военных вызовов», — сообщили в Минэнерго.

По итогам совещания участники наработали ряд предложений относительно необходимых решений и принятия нормативно-правовых актов для выполнения определенных задач.

