В Минэнерго обещают бесперебойную поставку топлива в Украину
Министерство энергетики сформировало шаги по бесперебойной поставке горючего в условиях военных рисков.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Отмечается, что в Минэнерго состоялось совещание по механизмам предотвращения дефицита горючего и диверсификации шагов в поставках, формировании резервов в условиях войны.
Участие в мероприятии приняли представители Министерства развития общин и территорий, Министерства финансов, Государственной таможенной службы, Энергетической таможни, АО «Укрзализныця», НАК «Нафтогаз», АО «Укртранснефть», АО «Укрнафта», а также коммерческих компаний-участников рынка нефтепродуктов.
«В ходе встречи обсудили вопросы противодействия гибридным и военным угрозам путем резервных логистических маршрутов, сотрудничества с международными партнерами, аспекты безопасности, а также технические особенности формирования необходимых резервов нефтепродуктов в условиях военных вызовов», — сообщили в Минэнерго.
По итогам совещания участники наработали ряд предложений относительно необходимых решений и принятия нормативно-правовых актов для выполнения определенных задач.
