Эксперт спрогнозировал цены на дизельное топливо в ближайшее время

Стоимость дизельного топлива в Украине продолжает расти, однако острого дефицита эксперты не прогнозируют.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.

Прогноз роста цен

По его словам, розничная цена на дизель уже поднялась на 1,5 грн за литр. Потенциал для роста есть, но он не превысит 2,5 грн за литр в ближайшие недели. Эксперт не ожидает подорожания до 4 грн за литр.

Куюн отметил, что влияние длительных отключений света на спрос трудно точно оценить, но вряд ли оно превысит 10% от общего объема рынка. Так что острого дефицита ждать не стоит. В то же время значительных запасов дизеля в стране в ближайший месяц не будет.

По оценке эксперта, оснований для изменений цен на бензины и сжиженный газ пока нет.

