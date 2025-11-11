0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт спрогнозировал цены на дизельное топливо в ближайшее время

Технологии&Авто
130
Эксперт спрогнозировал цены на дизельное топливо в ближайшее время
Эксперт спрогнозировал цены на дизельное топливо в ближайшее время
Стоимость дизельного топлива в Украине продолжает расти, однако острого дефицита эксперты не прогнозируют.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.

Прогноз роста цен

По его словам, розничная цена на дизель уже поднялась на 1,5 грн за литр. Потенциал для роста есть, но он не превысит 2,5 грн за литр в ближайшие недели. Эксперт не ожидает подорожания до 4 грн за литр.
Куюн отметил, что влияние длительных отключений света на спрос трудно точно оценить, но вряд ли оно превысит 10% от общего объема рынка. Так что острого дефицита ждать не стоит. В то же время значительных запасов дизеля в стране в ближайший месяц не будет.
По оценке эксперта, оснований для изменений цен на бензины и сжиженный газ пока нет.
По материалам:
Укрінформ
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems