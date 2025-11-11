Маск показал обновленный Semi и раскрыл дату старта производства Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Маск показал обновленный Semi и раскрыл дату старта производства

Компания Tesla показала обновленный электрический грузовик Semi и новый завод, который готовится к его массовому производству. Предприятие расположено рядом с Gigafactory Nevada, и, по словам Илона Маска, серийное производство стартует в 2026 году.

Об этом сообщает teslarati.com.

На опубликованном видео видны огромные производственные залы и современное оборудование, а также первые серийные образцы Semi.

4680 (our in-house developed battery cell) supplies Cybertruck & will supply Semi + Cybercab pic.twitter.com/0EXAYgCcUd — Tesla (@Tesla) November 6, 2025

Маск во время встречи с акционерами подтвердил, что PepsiCo и другие компании уже тестируют грузовики, но полноценное производство начнется в Неваде в следующем году.

Обновленный Semi получил измененный дизайн, теперь больше напоминающий Cybertruck, Cybercab и новую Model Y. Tesla также улучшила аэродинамику модели, что позволило достичь впечатляющей энергоэффективности — около 1 кВт·ч на 1 км пути.

В планах компании — выпуск до 50 тысяч грузовиков в год, что сделает Tesla одним из лидеров в сегменте электрических перевозчиков.

