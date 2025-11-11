0 800 307 555
Маск показал обновленный Semi и раскрыл дату старта производства
Компания Tesla показала обновленный электрический грузовик Semi и новый завод, который готовится к его массовому производству. Предприятие расположено рядом с Gigafactory Nevada, и, по словам Илона Маска, серийное производство стартует в 2026 году.
Об этом сообщает teslarati.com.
На опубликованном видео видны огромные производственные залы и современное оборудование, а также первые серийные образцы Semi.
Маск во время встречи с акционерами подтвердил, что PepsiCo и другие компании уже тестируют грузовики, но полноценное производство начнется в Неваде в следующем году.
Обновленный Semi получил измененный дизайн, теперь больше напоминающий Cybertruck, Cybercab и новую Model Y. Tesla также улучшила аэродинамику модели, что позволило достичь впечатляющей энергоэффективности — около 1 кВт·ч на 1 км пути.
В планах компании — выпуск до 50 тысяч грузовиков в год, что сделает Tesla одним из лидеров в сегменте электрических перевозчиков.
По материалам:
Ampercar
