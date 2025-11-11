Mercedes-AMG останется без громких моторов из-за новых норм шума Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Mercedes-AMG останется без громких моторов из-за новых норм шума, www.topgear.com

В последние годы спортивные автомобили уже не вызывают такого восторга, как прежде. Даже если сесть за руль BMW, Porsche или Mercedes-AMG, ощущения стали другими: звук приглушенный, эмоции менее яркие. Все из-за новых европейских норм шума, заставивших автопроизводителей «успокоить» характерное рычание своих двигателей.

Особенно это ощутимо у Mercedes — даже самые агрессивные модели AMG теперь звучат гораздо более сдержанно, чем хотелось бы фанатам. Новые стандарты не только ограничивают громкость, но и учитывают реальные условия движения — разгоны, переключение передач, динамику. В результате даже мощные моторы уже не способны пробудить прежний азарт.

Какие модели могут снять с производства

Недавно в распоряжении журналистов оказался внутренний документ Mercedes, в котором говорится о прекращении производства ряда моделей AMG. Причина — ужесточение регламента ООН относительно уровня шума, который вступит в силу в июле 2026 года.

Под сокращение попадут такие модели как AMG C 43 4MATIC, AMG GLC 43 4MATIC (в разных кузовах), а также AMG GLA 35 4MATIC.

Их выпуск завершится уже в феврале 2026 года.

Исключением станет только экстремальная AMG GLA 45 S 4MATIC+, которая пока останется в строю — для тех, кто готов перейти с 306 на 421 лошадиную силу.

Кроме того, Mercedes решил отказаться и от гибридных C 63 AMG SE Performance и GLC 63 SE Performance — эти версии исчезнут из линейки до мая 2026 года, одновременно с обновлением C-класса. Впрочем, это не означает конец эпохи AMG: бренд продолжит развивать высокопроизводительные гибриды, но их звучание станет другим. Вместо настоящего «рыка» выхлопа владельцы услышат электронно сгенерированный звук через динамики — искусственный, но современный и соответствующий духу времени.

Поэтому поклонникам настоящих эмоций стоит поспешить: эпоха громких и дерзких AMG подходит к концу, уступая место новым технологиям и строгим экостандартам. Но философия бренда — дарить драйв и мощность — останется, хоть и в обновленном, более «тихом» исполнении.

Ampercar

