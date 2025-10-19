0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes интегрирует искусственный интеллект Google Gemini в свои автомобили (фото, видео)

Технологии&Авто
15
Mercedes интегрирует искусственный интеллект Google Gemini в свои автомобили (фото, видео)
Mercedes интегрирует искусственный интеллект Google Gemini в свои автомобили (фото, видео)
Mercedes-Benz объявила о внедрении искусственного интеллекта Gemini от Google прямо в свои автомобили. Первой моделью с новой технологией станет полностью электрический Mercedes CLA.
Голосовые помощники в авто давно вызывают недовольство водителей: они часто медленные, неправильно распознают команды или вообще не работают. Это вынуждает водителей отвлекаться на сенсорные экраны, что создает риски на дороге.
Gemini должна изменить ситуацию, ведь эта система не только распознает команды, но и понимает контекст и поддерживает естественный диалог.
В проморолике Google продемонстрировала работу нового ассистента: водитель попросил найти кофейню рядом, а затем уточнил, подают ли в ней выпечку. Gemini мгновенно проверил меню, отзывы и данные Google Maps, предоставив точный ответ.
Новый голосовой ИИ-ассистент был интегрирован в мультимедийную систему Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Он может не только строить маршруты, но и, например, найти итальянский ресторан, сообщить о его винной карте и даже позвонить заведению.
Mercedes интегрирует искусственный интеллект Google Gemini в свои автомобили (фото, видео)
Все результаты поиска сортируются по расстоянию и отображаются с рейтингами Google и количеством отзывов. Разработка интеграции заняла всего 10 месяцев.
Mercedes интегрирует искусственный интеллект Google Gemini в свои автомобили (фото, видео)
Параллельно Mercedes представила технические возможности нового CLA: архитектура 800 Вт позволяет зарядить батарею на 320 км всего за 10 минут.
Базовая модель CLA 250+ будет иметь запас хода более 560 км и будет стоить около $55 000 в США.
По материалам:
mezha.media
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems