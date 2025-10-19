Mercedes интегрирует искусственный интеллект Google Gemini в свои автомобили (фото, видео) Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Mercedes интегрирует искусственный интеллект Google Gemini в свои автомобили (фото, видео)

Mercedes-Benz объявила о внедрении искусственного интеллекта Gemini от Google прямо в свои автомобили. Первой моделью с новой технологией станет полностью электрический Mercedes CLA.

Голосовые помощники в авто давно вызывают недовольство водителей: они часто медленные, неправильно распознают команды или вообще не работают. Это вынуждает водителей отвлекаться на сенсорные экраны, что создает риски на дороге.

Gemini должна изменить ситуацию, ведь эта система не только распознает команды, но и понимает контекст и поддерживает естественный диалог.

В проморолике Google продемонстрировала работу нового ассистента: водитель попросил найти кофейню рядом, а затем уточнил, подают ли в ней выпечку. Gemini мгновенно проверил меню, отзывы и данные Google Maps, предоставив точный ответ.

Новый голосовой ИИ-ассистент был интегрирован в мультимедийную систему Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Он может не только строить маршруты, но и, например, найти итальянский ресторан, сообщить о его винной карте и даже позвонить заведению.

Все результаты поиска сортируются по расстоянию и отображаются с рейтингами Google и количеством отзывов. Разработка интеграции заняла всего 10 месяцев.

Параллельно Mercedes представила технические возможности нового CLA: архитектура 800 Вт позволяет зарядить батарею на 320 км всего за 10 минут.

Базовая модель CLA 250+ будет иметь запас хода более 560 км и будет стоить около $55 000 в США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.