0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)

Технологии&Авто
17
Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)
Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)
Американская компания Figure Robotics представила новую модель гуманоидного робота Figure 03.
Об этом пишет Designboom.
Робот может выполнять домашние дела: убирать, стирать, мыть посуду, подавать еду и доставлять небольшие вещи.
Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)
Его оборудовали тактильными сенсорами на пальцах, благодаря которым он чувствует силу нажима и может удерживать хрупкие предметы.
Камеры в ладонях позволяют видеть предметы вблизи, даже когда основные камеры закрыты, например, в шкафу или узком пространстве.
Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)
Для использования дома работа «одели» в мягкое текстильное покрытие со слоями пены, чтобы сделать его более безопасным.
Он стал легче и компактнее предыдущих моделей и может заряжаться беспроводно через индукционную станцию.
Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)
Figure 03 разработан и для промышленного использования. Компания впервые создала модель не в качестве прототипа, а как полноценный продукт для производства.
Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)
Приводы работают быстрее и с большей силой, поэтому робот может выполнять задачи на складах или конвейерах.
Он способен брать предметы разного размера и текстуры, включая мелкие детали или гибкие материалы, а также учиться новым действиям, наблюдая за людьми.
Пока компания не объявила дату запуска Figure 03 в массовое производство.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems