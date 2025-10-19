Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото) Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)

Американская компания Figure Robotics представила новую модель гуманоидного робота Figure 03.

Об этом пишет Designboom.

Робот может выполнять домашние дела: убирать, стирать, мыть посуду, подавать еду и доставлять небольшие вещи.

Его оборудовали тактильными сенсорами на пальцах, благодаря которым он чувствует силу нажима и может удерживать хрупкие предметы.

Камеры в ладонях позволяют видеть предметы вблизи, даже когда основные камеры закрыты, например, в шкафу или узком пространстве.

Для использования дома работа «одели» в мягкое текстильное покрытие со слоями пены, чтобы сделать его более безопасным.

Он стал легче и компактнее предыдущих моделей и может заряжаться беспроводно через индукционную станцию.

Figure 03 разработан и для промышленного использования. Компания впервые создала модель не в качестве прототипа, а как полноценный продукт для производства.

Приводы работают быстрее и с большей силой, поэтому робот может выполнять задачи на складах или конвейерах.

Он способен брать предметы разного размера и текстуры, включая мелкие детали или гибкие материалы, а также учиться новым действиям, наблюдая за людьми.

Пока компания не объявила дату запуска Figure 03 в массовое производство.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.