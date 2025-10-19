Capricorn представила первый собственный суперкар 01 Zagato стоимостью $3 млн (фото)
Немецкая компания Capricorn, известная своим участием в создании моделей Bugatti, McLaren и Porsche, а также поставкой компонентов для болидов Формулы-1, ралли и гонки «Ле-Ман», официально представила свой первый автомобиль собственной разработки — Capricorn 01 Zagato.
Дизайн новинки создан легендарным итальянским ателье Zagato, а тираж модели ограничен 19 экземпляром. Цена стартует от $3,15 млн, а первые поставки запланированы на начало следующего года.
900 л.с. и «аналоговый» характер
Capricorn 01 Zagato создан для любителей чистого водительского опыта. Автомобиль имеет пятиступенчатую механическую коробку и 5,2-литровый V8 с наддувом, построенный на базе двигателя Ford.
Мощность составляет 900 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента, что при сухой массе менее 1200 кг обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Максимальная скорость ограничена 360 км/ч.
В отличие от большинства современных суперкаров, Capricorn 01 Zagato не имеет никаких электрических надстроек — это полностью механический автомобиль, созданный в духе классики, где все подчинено ощущениям водителя.
Конструкция и инженерия
Под карбоновым кузовом — монокок в стиле гоночных прототипов LMP1, также изготовленный из углепластика, с передним и задним подрамниками.
Подвеска — двухрычажная с системой push-rod и амортизаторами Bilstein, которые имеют три режима: Comfort, Sport и Track.
Легкие 21-дюймовые диски скрывают карбон-керамический тормоз Brembo, обеспечивающий точную дозировку усилия даже на высоких скоростях.
Интерьер без экранов
Салон Capricorn 01 Zagato выполнен в стиле чистого минимализма: никаких сенсорных панелей или мультимедийных дисплеев. Есть только маленький выдвижной экран камеры заднего вида.
В то же время сохранен небольшой багажник объемом 110 литров, что делает авто пригодным не только для трека, но и для коротких поездок.
Новое направление Capricorn
Производство суперкара будет отлажено в Германии, где Capricorn имеет мощности для изготовления гоночных компонентов.
В компании отметили, что Capricorn 01 Zagato станет первым автомобилем в новой линейке суперкаров и гиперкаров, которые будут выпускаться под собственным брендом.
Поделиться новостью
Также по теме
Capricorn представила первый собственный суперкар 01 Zagato стоимостью $3 млн (фото)
Mercedes интегрирует искусственный интеллект Google Gemini в свои автомобили (фото, видео)
Представлен гуманоидный робот, который может выполнять домашние дела (видео, фото)
Дебютировал самый бюджетный электрокроссовер Renault (фото)
10 самых лучших доступных смартфонов, которые можно купить осенью 2025 года (фото)
В Китае презентовали обновленный Zeekr 001 (фото)