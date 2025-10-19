Capricorn представила первый собственный суперкар 01 Zagato стоимостью $3 млн (фото) Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Немецкая компания Capricorn, известная своим участием в создании моделей Bugatti, McLaren и Porsche, а также поставкой компонентов для болидов Формулы-1, ралли и гонки «Ле-Ман», официально представила свой первый автомобиль собственной разработки — Capricorn 01 Zagato.

Дизайн новинки создан легендарным итальянским ателье Zagato, а тираж модели ограничен 19 экземпляром. Цена стартует от $3,15 млн, а первые поставки запланированы на начало следующего года.

900 л.с. и «аналоговый» характер

Capricorn 01 Zagato создан для любителей чистого водительского опыта. Автомобиль имеет пятиступенчатую механическую коробку и 5,2-литровый V8 с наддувом, построенный на базе двигателя Ford.

Мощность составляет 900 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента, что при сухой массе менее 1200 кг обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Максимальная скорость ограничена 360 км/ч.

В отличие от большинства современных суперкаров, Capricorn 01 Zagato не имеет никаких электрических надстроек — это полностью механический автомобиль, созданный в духе классики, где все подчинено ощущениям водителя.

Конструкция и инженерия

Под карбоновым кузовом — монокок в стиле гоночных прототипов LMP1, также изготовленный из углепластика, с передним и задним подрамниками.

Подвеска — двухрычажная с системой push-rod и амортизаторами Bilstein, которые имеют три режима: Comfort, Sport и Track.

Легкие 21-дюймовые диски скрывают карбон-керамический тормоз Brembo, обеспечивающий точную дозировку усилия даже на высоких скоростях.

Интерьер без экранов

Салон Capricorn 01 Zagato выполнен в стиле чистого минимализма: никаких сенсорных панелей или мультимедийных дисплеев. Есть только маленький выдвижной экран камеры заднего вида.

В то же время сохранен небольшой багажник объемом 110 литров, что делает авто пригодным не только для трека, но и для коротких поездок.

Новое направление Capricorn

Производство суперкара будет отлажено в Германии, где Capricorn имеет мощности для изготовления гоночных компонентов.

В компании отметили, что Capricorn 01 Zagato станет первым автомобилем в новой линейке суперкаров и гиперкаров, которые будут выпускаться под собственным брендом.

