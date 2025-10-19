Дебютировал самый бюджетный электрокроссовер Renault (фото)
Электрокроссовер Renault Kwid E-Tech прошел модернизацию и дебютировал в Бразилии. Там он уже выходит на рынок по цене от 99 900 реалов ($18 200), то есть дешевле бензинового Renault Duster.
Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте производителя.
3,7-метровый электромобиль Renault Kwid E-Tech (в некоторых странах он называется City K-ZE) — брат-близнец Dacia Spring. Поскольку недавно румынская модель обновилась, теперь освежили и Renault.
Как и Dacia, кроссовер Renault Kwid E-Tech получил новые переднюю и заднюю части. Ему заменили фары, фонари, бамперы, фальшрадиаторную решетку и дверь багажника.
В салоне установили новые руль, переднюю панель и цифровой щиток приборов, а также увеличенный 10-дюймовый тачскрин. К тому же улучшили внутреннюю отделку.
Силовая установка не претерпела изменений. Новый Renault Kwid E-Tech сохранил 65-сильный электромотор и батарею емкостью 26,8 кВт∙ч. Запас хода составляет 257 км. Впрочем, вскоре может появиться более мощная 100-сильная версия, ведь родственный кроссовер Dacia Spring ее недавно получил.
