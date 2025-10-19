0 800 307 555
Украинцы все чаще выбирают китайские авто: самые популярные новые и б/у модели

Популярность китайских автомобилей растет. За девять месяцев украинцы приобрели 14 684 легковушек китайского производства. Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие китайские авто покупают чаще — новые или подержанные

Большинство покупателей выбирают новые автомобили — таких было приобретено 12 064 единиц, что на 39% больше, чем в прошлом году.
В то же время продажи подержанных китайских машин снизились на 8%, до 2 620 единиц.
Абсолютное большинство легковушек из Китая были электромобилями — их доля составляла 87%.
Самые популярные новые модели:
  • BYD Song Plus — 2014 ед.
  • Volkswagen ID. UNYX — 1599 ед.
  • Honda eNS1 — 992 ед.
  • Zeekr 7X — 726 ед.
  • BYD Sea Lion 07 — 618 ед.
Лидеры среди подержанных авто:
  • Zeekr 001 — 263 ед.
  • Zeekr 7X — 143 ед.
  • Polestar 2 — 138 ед.
  • BYD Song Plus — 135 ед.
  • Audi Q4 — 134 ед.
Напомним, популярность дизельных автомобилей среди украинцев понемногу стихает. Как отмечалось ранее, в сентябре украинцы приобрели 5,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, что на 10% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
