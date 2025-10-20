MG показал мощный электрический внедорожник 20.10.2025, 00:52 — Технологии&Авто

Первые изображения нового электрического внедорожника MG S6 EV появились в Интернете благодаря тестам безопасности Euro NCAP. Автопроизводитель пока не опубликовал официальные фото, однако благодаря испытаниям на аварии можно оценить основные черты дизайна будущей модели.

Передняя часть MG S6 EV восходит к модели S5: низко расположенная разделенная решетка радиатора, светодиодные дневные ходовые огни и отдельные фары в треугольных элементах. Задняя часть отличается плавными линиями, сложной световой подписью и затемненным бампером с острым диффузором.

Интерьер пока не показан официально, однако кадры краш-тестов демонстрируют квадратный руль, большой центральный информационно-развлекательный экран и проекционный дисплей над приборной панелью.

