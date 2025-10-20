0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

MG показал мощный электрический внедорожник

Технологии&Авто
19
MG показал мощный электрический внедорожник
MG показал мощный электрический внедорожник
Первые изображения нового электрического внедорожника MG S6 EV появились в Интернете благодаря тестам безопасности Euro NCAP. Автопроизводитель пока не опубликовал официальные фото, однако благодаря испытаниям на аварии можно оценить основные черты дизайна будущей модели.
Передняя часть MG S6 EV восходит к модели S5: низко расположенная разделенная решетка радиатора, светодиодные дневные ходовые огни и отдельные фары в треугольных элементах. Задняя часть отличается плавными линиями, сложной световой подписью и затемненным бампером с острым диффузором.
Интерьер пока не показан официально, однако кадры краш-тестов демонстрируют квадратный руль, большой центральный информационно-развлекательный экран и проекционный дисплей над приборной панелью.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems