Нью-Йорк запретил арендодателям использовать ИИ для манипуляций с ценами на жилье

18
Нью-Йорк запретил арендодателям использовать ИИ для манипуляций с ценами на жилье
Нью-Йорк запретил арендодателям использовать ИИ для манипуляций с ценами на жилье
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул подписала закон, запрещающий арендодателям применять искусственный интеллект для согласования или фиксации арендной платы. Документ имеет целью предотвратить «ценовые сговоры», которые вредят арендаторам и искажают рынок жилья.
Как сообщает The Verge, компании типа RealPage предлагали арендодателям программное обеспечение, которое «оптимизирует» арендную плату. Алгоритмы определяют «идеальную» цену, количество жильцов или условия продления договора, что фактически позволяет фиксировать цены.
В RealPage заявляют, что их разработка помогает повысить эффективность и прибыльность бизнеса. Однако законодатели отмечают: такие алгоритмы «искажают рынок» и ухудшают положение арендаторов в то время, когда жилищный кризис в США достиг исторического уровня.

Что предлагают

Новый закон определяет, что арендодатели, использующие подобное ПО, будут автоматически считаться участниками ценового сговора. Это касается даже тех, кто делает это безотчетно или без намерения договариваться о ценах.
«Два или более арендодателя, использующих алгоритмы для установления цен, фактически перестают конкурировать друг с другом», — говорится в документе.

Ущерб и судебные иски

По данным законодателей, применение таких алгоритмов обошлось американским арендаторам около $3,8 млрд в 2024 году. Расследование ProPublica связало деятельность RealPage со стремительным ростом цен на аренду по всей стране, после чего против компании был подан судебный иск со стороны правительства США.
«Этот закон обновляет наше антимонопольное законодательство, чтобы четко заявить: установление цен на аренду с помощью ИИ незаконно», — подчеркнул соавтор законопроекта, сенатор штата Брэд Хойлман-Сигал.
Закон вступит в силу через 60 дней.
Рассчитывайте на
