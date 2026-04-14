Microsoft удаляет горячие клавиши Copilot в Windows 11

Вместо горячих клавиш в программе появилась отдельная пиктограмма для работы с текстом

В рамках масштабного обновления Windows 11 компания Microsoft начала удалять комбинации клавиш Copilot из встроенных приложений. Эти изменения уже заметны в последней версии Блокнота для участников программы Windows Insider.

Обновление «Блокнота»

Последнее обновление Блокнота в рамках программы Windows Insider уже не содержит клавиши Copilot, которую заменила отдельная пиктограмма для письменных инструментов. Она помогает пользователям лучше понимать набор доступных функций.

Если нажать на кнопку, отображается список доступных функций, включая переписку, суммирование, изменение тона и другие.

Latest Notepad app update for Insiders (11.2512.28.0) removes Copilot branding from the write/rewrite/summarize tools. They're now simply called "Writing Tools" and the icon is now a sparkly pen. pic.twitter.com/kD0Dw9GdvB — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 9, 2026

Новое в системных настройках

В разделе «Настройки» Microsoft переименовала «Функции ИИ» в «Расширенные функции». Переключатель в этом разделе позволяет отключить функции ИИ по желанию.

Microsoft пока не анонсировала обновление, однако, вероятно, оно выйдет в ближайшее время в предыдущих сборниках Windows Insider, обычно выпускаемых каждую пятницу. Однако при желании получить обновленную версию «Блокнот» можно уже сейчас.

