0 800 307 555
ру
Microsoft удаляет горячие клавиши Copilot в Windows 11

Технологии&Авто
26
Вместо горячих клавиш в программе появилась отдельная пиктограмма для работы с текстом
В рамках масштабного обновления Windows 11 компания Microsoft начала удалять комбинации клавиш Copilot из встроенных приложений. Эти изменения уже заметны в последней версии Блокнота для участников программы Windows Insider.

Обновление «Блокнота»

Последнее обновление Блокнота в рамках программы Windows Insider уже не содержит клавиши Copilot, которую заменила отдельная пиктограмма для письменных инструментов. Она помогает пользователям лучше понимать набор доступных функций.
Если нажать на кнопку, отображается список доступных функций, включая переписку, суммирование, изменение тона и другие.

Новое в системных настройках

В разделе «Настройки» Microsoft переименовала «Функции ИИ» в «Расширенные функции». Переключатель в этом разделе позволяет отключить функции ИИ по желанию.
Microsoft пока не анонсировала обновление, однако, вероятно, оно выйдет в ближайшее время в предыдущих сборниках Windows Insider, обычно выпускаемых каждую пятницу. Однако при желании получить обновленную версию «Блокнот» можно уже сейчас.
По материалам:
ITC.ua
ИИ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems