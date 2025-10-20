0 800 307 555
ру
Isuzu обновила D-Max (фото)

Технологии&Авто
11
Когда думаешь о коммерческом грузовике среднего размера, обычно представляешь что-то максимально функциональное: некрашеные бамперы, стальные колеса и интерьер, где долговечность важнее комфорта.
Но не все, кто работает серьезно, готовы отказываться от удобств. Именно для таких Isuzu представила новую D-Max V-Cross Commercial для Великобритании.
Новый пикап построен на базе флагманской комплектации V-Cross, но переделан под профессиональных пользователей — фермеров, торговцев и строителей, проводящих в машине не меньше времени, чем на работе. Внешне он мало отличается от обычного D-Max V-Cross: те же би-светодиодные фары, темно-серые акценты и 18-дюймовые легкосплавные диски. Однако коммерческая версия получила легкий навес для грузовой кровати, защищающий ее от дождя и солнца, а также буксирный бар и подкладку для грузовой зоны.
В салоне двухкабинный кузов, но за счет превращения задних сидений в пространство для безопасной нагрузки места для пассажиров стало меньше. Задние окна тонированы, а передние сиденья прикрыты защитными крышками, чтобы грузовик оставался зарегистрированным как коммерческое транспортное средство.
Стандартное оборудование включает 9-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, 7-дюймовую цифровую приборную панель, аудиосистему из восьми динамиков, кожаные сиденья с подогревом, двухзонный климат-контроль, режим Rough Terrain и пакет систем ADAS.
Технически новинка сохранила базовую конструкцию лестничной рамы: полезная нагрузка составляет 1 тонну, а буксирная мощность — 3,5 тонны. Пикап оснащен 1,9-литровым турбодизелем мощностью 162 л.с. и 360 Нм крутящего момента, автоматической коробкой и системой полного привода с задним дифференциальным замком. Более мощный 3,0-литровый мотор для Великобритании недоступен.
Авто
Payment systems