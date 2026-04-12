Место для вашей рекламы

Xiaomi раскрыла, насколько подорожали смартфоны из-за кризиса памяти

Цены на смартфоны постоянно растут из-за кризиса на рынке DRAM
Компания Xiaomi впервые подробно объяснила, как глобальный дефицит памяти повлиял на стоимость производства смартфонов. По словам президента мобильного подразделения Лу Вейбина, устройства с конфигурацией 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти подорожали в производстве примерно на 1500 юаней (около $220) по сравнению с началом 2025 года.
Это напрямую сказалось на ценах для потребителей — в частности, таких моделей, как Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, которые приходится продавать дороже из-за роста затрат.
Еще больше подорожали версии с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТВ накопителя, хотя точные цифры компания не раскрывает.

Xiaomi повышает цены на смартфоны

Кроме того, Xiaomi уже объявила о повышении цен на ряд моделей в Китае.
С 11 апреля смартфоны Redmi K90 Pro Max, Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max подорожают на 200 юаней (около $30). При этом об аналогичных изменениях на глобальном рынке пока не сообщается.
Xiaomi отмечают, что цены могут снизиться только после стабилизации рынка памяти. Однако аналитики не дают однозначных прогнозов: одни ожидают ослабления дефицита уже после 2028 года, другие допускают, что он может продолжаться до 2030-го.
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
