Volkswagen готовит полностью электрический Touareg Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Volkswagen готовит новый Touareg без бензина и дизеля

Volkswagen официально подтвердила, что Touareg получит преемника, но новое поколение будет кардинально иным. Модель, которая более 25 лет оставалась одним из флагманских SUV брендов, в будущем станет полностью электрической.

Об этом пишет motor.es.

По словам представителей компании, новинка сохранит формат большого кроссовера, однако полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания. Не исключено, что модель получит новое название, например ID. Touareg.

В Volkswagen подчеркивают, что этот автомобиль ориентирован на покупателей, которые хотят просторный и качественный премиальный SUV, но не стремятся ассоциироваться с более пафосными брендами типа Porsche.

Именно поэтому будущий Touareg описывают как автомобиль для состоятельных клиентов, которым важны дизайн, комфорт и сдержанность, а не демонстративный статус.

Ожидается, что электрический преемник Touareg появится после дебюта ID. Golf, то есть не раньше 2029 года. Модель может занять промежуточное место между массовым и премиальным сегментами.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.