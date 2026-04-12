Место для вашей рекламы

Как получить международное водительское удостоверение

Украинцы, которые планируют поездки за границу и желают управлять автомобилем, должны заранее оформить международное водительское удостоверение. Этот документ не отдельный — он действует только вместе с национальным удостоверением. Получить международное удостоверение можно в любом сервисном центре МВД за личным обращением.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Сколько действует документ и как его получить

Международное водительское удостоверение выдается в форме бумажной книжки. Оно позволяет управлять транспортом в более чем 100 странах мира.
Документ оформляется на три года, но не дольше срока действия национального водительского удостоверения.
Для получения документа необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Срок оформления — до 5 рабочих дней.
Перед визитом необходимо совершить запись на сайте через Е-Запись или мобильное приложение «Е-запись» на 21 день вперед.
Также можно использовать терминал непосредственно в сервисном центре и получить услугу в день обращения.
Какие документы понадобятся для оформления:
  • оригинал национального водительского удостоверения;
  • паспорт или ID-карта с выпиской о зарегистрированном месте жительства (можно предоставить в электронной форме через «Дію»);
  • загранпаспорт;
  • справка о зарегистрированном местожительстве или справка ВПЛ;
  • фотография размером 3,5×4,5 см на матовой цветной бумаге;
  • квитанция об оплате услуги.
После оформления заявления документы сразу возвращают владельцу.
Специалисты призывают: внимательно проверяйте данные в заявлении, ведь в случае ошибки удостоверение придется оформлять повторно.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
