Как получить международное водительское удостоверение Сегодня 13:13 — Личные финансы

Что нужно знать о международном водительском удостоверении, Фото: freepik

Украинцы, которые планируют поездки за границу и желают управлять автомобилем, должны заранее оформить международное водительское удостоверение. Этот документ не отдельный — он действует только вместе с национальным удостоверением. Получить международное удостоверение можно в любом сервисном центре МВД за личным обращением.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Сколько действует документ и как его получить

Международное водительское удостоверение выдается в форме бумажной книжки. Оно позволяет управлять транспортом в более чем 100 странах мира.

Документ оформляется на три года, но не дольше срока действия национального водительского удостоверения.

Для получения документа необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Срок оформления — до 5 рабочих дней.

Перед визитом необходимо совершить запись на сайте через Е-Запись или мобильное приложение «Е-запись» на 21 день вперед.

Также можно использовать терминал непосредственно в сервисном центре и получить услугу в день обращения.

Какие документы понадобятся для оформления:

оригинал национального водительского удостоверения;

паспорт или ID-карта с выпиской о зарегистрированном месте жительства (можно предоставить в электронной форме через «Дію»);

загранпаспорт;

справка о зарегистрированном местожительстве или справка ВПЛ;

фотография размером 3,5×4,5 см на матовой цветной бумаге;

квитанция об оплате услуги.

После оформления заявления документы сразу возвращают владельцу.

Специалисты призывают: внимательно проверяйте данные в заявлении, ведь в случае ошибки удостоверение придется оформлять повторно.

