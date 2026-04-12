0 800 307 555
ру
Mercedes-Benz отзывает электрические внедорожники G-Class 2025 года

Технологии&Авто
23
Mercedes-Benz объявила об отзыве электрических внедорожников
Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве всех внедорожников G580 в США с технологией EQ 2025-го модельного года из-за потенциальной опасности отсоединения колес во время движения.
Об этом пишет Engadget со ссылкой на InsideEV.

Причины отзыва

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), нынешние болты крепления колес могут «позволить колесу ослабнуть или отсоединиться от автомобиля». Под отзыв попадает 3 734 транспортных средства.
В отчете отмечено, что болты «не были адаптированы к увеличенной массе авто и более высоким крутящим нагрузкам, характерным для электрической версии модели».
Согласно данным NHTSA, Mercedes-Benz использовала те же колесные узлы и крепежные болты, что и в других автомобилях класса G, однако анализ компании, проведенный с сентября 2024 по январь 2025 года, подтвердил риск их ослабления во время многократных поездок по неровной местности и замены колес.
Хотя вероятность проблемы в обычных условиях эксплуатации признана низкой, производитель решил не исключать возможность опасности.
Американские владельцы электрических G580 2025 года, стоимость которых стартовала примерно от $160 тысяч, должны обратиться к авторизованным дилерам Mercedes-Benz, где болты будут заменены бесплатно. Сообщения об этом им начнут присылать в конце мая.
Это не первый случай отзыва электромобилей компании. В 2021 году Mercedes-Benz уже отозвал несколько сотен седанов EQS и S-Class из-за возможности воспроизведения видео на приборной панели во время движения автомобиля.

По материалам:
mezha.media
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems