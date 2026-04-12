Mercedes-Benz отзывает электрические внедорожники G-Class 2025 года
Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве всех внедорожников G580 в США с технологией EQ 2025-го модельного года из-за потенциальной опасности отсоединения колес во время движения.
Причины отзыва
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), нынешние болты крепления колес могут «позволить колесу ослабнуть или отсоединиться от автомобиля». Под отзыв попадает 3 734 транспортных средства.
В отчете отмечено, что болты «не были адаптированы к увеличенной массе авто и более высоким крутящим нагрузкам, характерным для электрической версии модели».
Согласно данным NHTSA, Mercedes-Benz использовала те же колесные узлы и крепежные болты, что и в других автомобилях класса G, однако анализ компании, проведенный с сентября 2024 по январь 2025 года, подтвердил риск их ослабления во время многократных поездок по неровной местности и замены колес.
Хотя вероятность проблемы в обычных условиях эксплуатации признана низкой, производитель решил не исключать возможность опасности.
Американские владельцы электрических G580 2025 года, стоимость которых стартовала примерно от $160 тысяч, должны обратиться к авторизованным дилерам Mercedes-Benz, где болты будут заменены бесплатно. Сообщения об этом им начнут присылать в конце мая.
Это не первый случай отзыва электромобилей компании. В 2021 году Mercedes-Benz уже отозвал несколько сотен седанов EQS и S-Class из-за возможности воспроизведения видео на приборной панели во время движения автомобиля.
