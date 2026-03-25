Ford отзывает почти 255 тыс. внедорожников
Компания Ford Motor объявила об отзыве 254 640 внедорожников в США из-за проблем с программным обеспечением, которые могут привести к потере изображения с камеры заднего вида и некоторым функциям водителя (ADAS).
Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию Национального управления по безопасности дорожного движения США.
По данным регулятора, неожиданный перезапуск программного обеспечения обработки изображений может привести к потере ADAS-функций, таких как система предаварийного реагирования, удержание в полосе движения и контроль слепых зон.
Какие модели попали под отзыв:
- Lincoln Navigator;
- Lincoln Nautilus;
- Lincoln Aviator;
- Ford Explorer.
Отмечается, что программное обеспечение будет обновлено через дилерский сервис или дистанционно посредством обновления OTA, предоставленного компанией.
