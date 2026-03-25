Ford отзывает почти 255 тыс. внедорожников 25.03.2026, 01:21 — Технологии&Авто

Отзыв касается моделей Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator и Ford Explorer

Компания Ford Motor объявила об отзыве 254 640 внедорожников в США из-за проблем с программным обеспечением, которые могут привести к потере изображения с камеры заднего вида и некоторым функциям водителя (ADAS).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию Национального управления по безопасности дорожного движения США.

По данным регулятора, неожиданный перезапуск программного обеспечения обработки изображений может привести к потере ADAS-функций, таких как система предаварийного реагирования, удержание в полосе движения и контроль слепых зон.

Какие модели попали под отзыв:

Lincoln Navigator;

Lincoln Nautilus;

Lincoln Aviator;

Ford Explorer.

Отмечается, что программное обеспечение будет обновлено через дилерский сервис или дистанционно посредством обновления OTA, предоставленного компанией.

