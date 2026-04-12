ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа (инфографика)

Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа, Фото: freepik
В прошлом месяце украинцы приобрели 18,3 тыс. импортируемых из-за рубежа подержанных легковушек. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, автовладельцы чаще всего выбирали бензиновые автомобили — их доля составляет 58% (в марте 2025 г. они охватывали 45%).
Далее по популярности:
  • дизельные — 21% (23% в прошлом году);
  • электромобили — 9% (23% в прошлом году);
  • гибриды — 8% (5% в прошлом году);
  • авто с ГБО — 4% (4% в прошлом году).
Средний возраст ввезенных подержанных машин составляет около 10 лет.
Самый популярный автомобиль среди автомобилей, которые в марте перешли на украинские номера — Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей подержанных авто из-за рубежа в марте 2026 года
ТОП-10 самых популярных моделей подержанных авто из-за рубежа в марте 2026 года, Инфографика создана с помощью ИИ
До этого Finance.ua отмечал, что за март украинцы купили 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем год назад. Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV-4. В тройку лидеров также вошли Renault Duster и Hyundai Tucson.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа». Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
