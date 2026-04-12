ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа (инфографика)
В прошлом месяце украинцы приобрели 18,3 тыс. импортируемых из-за рубежа подержанных легковушек. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, автовладельцы чаще всего выбирали бензиновые автомобили — их доля составляет 58% (в марте 2025 г. они охватывали 45%).
Далее по популярности:
- дизельные — 21% (23% в прошлом году);
- электромобили — 9% (23% в прошлом году);
- гибриды — 8% (5% в прошлом году);
- авто с ГБО — 4% (4% в прошлом году).
Средний возраст ввезенных подержанных машин составляет около 10 лет.
Самый популярный автомобиль среди автомобилей, которые в марте перешли на украинские номера — Volkswagen Golf.
До этого Finance.ua отмечал, что за март украинцы купили 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем год назад. Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV-4. В тройку лидеров также вошли Renault Duster и Hyundai Tucson.
Как получить международное водительское удостоверение
Самые популярные легковые автомобили среди частных и корпоративных покупателей
Volkswagen готовит полностью электрический Touareg
Mercedes-Benz отзывает электрические внедорожники G-Class 2025 года
Tesla вернула себе лидерство в мировых продажах электромобилей, обогнав BYD