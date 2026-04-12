0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные легковые автомобили среди частных и корпоративных покупателей

Какие авто покупают украинцы
Какие авто покупают украинцы, Фото: freepik
В марте украинский автопарк пополнили около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
По сравнению с мартом 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 12%, а в корпоративном — на 26%.
Какие авто выбирают частные покупатели:
  • Toyota RAV4 — 374 авто;
  • Hyundai Tucson — 195 авто;
  • Renault Duster — 125 авто;
  • Volkswagen Touareg — 116 авто;
  • Mazda CX5 — 114 авто.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
  • Renault Duster — 282 авто;
  • Volkswagen Touareg — 88 авто;
  • Renault Taliant — 81 авто;
  • Skoda Octavia — 80 авто;
  • Toyota RAV-4 — 79 авто.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
