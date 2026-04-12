Самые популярные легковые автомобили среди частных и корпоративных покупателей

В марте украинский автопарк пополнили около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.

Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

По сравнению с мартом 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 12%, а в корпоративном — на 26%.

Какие авто выбирают частные покупатели:

Toyota RAV4 — 374 авто;

Hyundai Tucson — 195 авто;

Renault Duster — 125 авто;

Volkswagen Touareg — 116 авто;

Mazda CX5 — 114 авто.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster — 282 авто;

Volkswagen Touareg — 88 авто;

Renault Taliant — 81 авто;

Skoda Octavia — 80 авто;

Toyota RAV-4 — 79 авто.

