ру
Mitsubishi дал анонс новому электромобилю (фото)

3
Mitsubishi продолжает расширять свою линейку моделей и в этот раз делает ставку на американский рынок. Компания показала тизер нового электромобиля, созданного на базе последнего поколения Nissan Leaf.
Этот шаг стал очередным результатом сотрудничества в рамках альянса Nissan-Renault-Mitsubishi, позволяющего брендам делиться технологиями и платформами.
Новая модель станет первым электрическим седаном Mitsubishi для США, однако, по предварительной информации, в Европу она не попадет. Автомобиль получит собственный дизайн с характерными элементами стиля марки, хотя форма кузова и пропорции отчетливо напоминают Leaf. Ожидается, что электрокар будет иметь запас хода до 620 км, современный салон и улучшенную аэродинамику.
Параллельно Mitsubishi анонсировала еще одну новинку — внедорожную версию Outlander под названием Trail Edition. Она будет ориентирована на водителей, которые ищут автомобили для активного отдыха и бездорожья. По словам производителя, модель получит более мощный внешний вид, усовершенствованную подвеску и функциональные обновления для повышения проходимости.
Обе модели разработаны специально для североамериканского рынка, где Mitsubishi стремится усилить свои позиции. Дата официального дебюта пока не объявлена, но ожидается, что электрический седан и внедорожный Outlander покажут до конца 2025 года.
По материалам:
MMR
