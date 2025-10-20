Toyota создаст электромобиль FT-Me Сегодня 04:55 — Технологии&Авто

Toyota создаст электромобиль FT-Me

Toyota FT-Me, которая выглядит как произведение дизайнера, вдохновленного научно-фантастическими гаджетами для подростков, может вскоре превратиться в реальность.

Двухместный компактный электромобиль размером с пинту получил мощный толчок к производству благодаря гранту правительства Великобритании в 15 миллионов фунтов стерлингов (около 20 миллионов долларов).

Инвестиции предоставляются в рамках британской программы Drive35, координируемой некоммерческим центром Advanced Propulsion. Грант позволит объединить усилия Toyota и ее партнеров — компании ELM, специалистов по легким электромобилям, Savcor со сферой солнечных технологий и Университета Дерби, занимающегося тестированием производительности.

Проект направлен на изучение целесообразности создания аккумуляторного электромобиля для европейской категории L6e легких четырехколесных велосипедов, что легло в основу концепции FT-Me. Исследования пройдут на заводе Toyota в Бернастоне (Дербишир), который в перспективе может стать базой для ограниченного местного производства.

Концепция предусматривает использование встроенной солнечной крыши от Savcor, улучшенную цифровую коммуникацию, широкое применение переработанных и устойчивых материалов, а также возможность взаимного использования компонентов с электромобилем доставки последней мили ELM. Хотя некоторые футуристические элементы, такие как светодиодные акценты, могут претерпеть изменения, основная форма FT-Me сохранится.

