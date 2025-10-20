0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае показали первый в мире смартфон с уникальной системой охлаждения (фото)

Технологии&Авто
11
В Китае показали первый в мире смартфон с уникальной системой охлаждения (фото)
В Китае показали первый в мире смартфон с уникальной системой охлаждения (фото)
В Китае прошла презентация нового игрового флагмана Red Magic 11 Pro. Устройство получило фирменную лицевую панель без выреза и уникальную систему охлаждения, которых нет ни у одного конкурента.
В смартфоне комбинируются воздушное и водяное охлаждение. Специальный серверный хладагент циркулирует в системе с помощью микрокерамического насоса мощностью 80 мВт. Кроме того, используется вентилятор с рекордной скоростью вращения 24 000 об/мин.
В компании также отмечают, что технология двойного теплового пути отводит тепло от однокристальной системы по двум независимым каналам. Благодаря этому эффективность охлаждения увеличивается на 120%, а температура устройства снижается в среднем на 6 °C.
В Китае показали первый в мире смартфон с уникальной системой охлаждения (фото)
По характеристикам все стандартно для флагманского уровня: 6,85-дюймовый 1,5К OLED-дисплей с частотой 144 Гц, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и основная камера с двумя 50-мегапиксельными модулями.
Читайте также
Что выделяется, так это аккумулятор — его емкость составляет 8000 мАч, что на сегодняшний день является рекордом для флагманов нового поколения. Также имеется поддержка быстрой зарядки 120 Вт.
Базовый вариант Red Magic 11 Pro на 12+256 ГБ обойдется в 700 долларов. Топовая версия с 24 ГБ и 1 ТВ стоит 1100 долларов.
Red Magic 11 Pro и Xiaomi 17 — пока единственные смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5. До конца года список устройств с новым процессором должен расшириться. А грядущий флагман Samsung S26 Ultra получит кастомную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5, работающую на рекордных частотах 4.74 ГГц.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems