Криптовалютный рынок фундаментально остается сильным, несмотря на крах в ночь на 11 октября 2025 года, который привел к ликвидации фьючерсных позиций более чем на $19 млрд.

Об этом заявил руководитель отдела общих исследований Galaxy Digital Алекс Торн.

По его мнению, так называемое охлаждение не отменяет долгосрочных драйверов роста — особенно для искусственного интеллекта. Особенно аналитик обратил внимание на масштабное участие крупных компаний и правительства США в финансировании сектора.

Кроме того, Торн подчеркнул, что биткоин , по его мнению, сохраняет позицию «цифрового золота» и может выиграть на фоне роста недоверия к фискальной и монетарной политике правительств. Такая роль, считает эксперт, делает первую криптовалюту устойчивой к колебаниям традиционных рынков и макроэкономической неопределенности.

Он также отметил, что дальнейшее развитие токенизации и стейблкоинов вместе с положительными регуляторными сдвигами в США создает благоприятные условия для таких ключевых цифровых активов, как Ethereum и Solana. По мнению Торна, эти факторы способны поддержать обновление рынка после недавних колебаний.

Впрочем, Торн отметил, что интерес к цифровым казначейским компаниям (DAT) заметно снизился. Он объяснил это падением стоимости их акций, из-за чего на рынке стало меньше инвесторов, ранее покупавших криптоактивы вне зависимости от ценовых колебаний. По его мнению, это делает рынок более уязвимым в краткосрочной перспективе даже после недавнего периода очищения.

