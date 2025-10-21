0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крипторынок все еще сильный, несмотря на жесткий обвал — Galaxy Digital

Технологии&Авто
13
Крипторынок все еще сильный, несмотря на жесткий обвал — Galaxy Digital
Крипторынок все еще сильный, несмотря на жесткий обвал — Galaxy Digital
Криптовалютный рынок фундаментально остается сильным, несмотря на крах в ночь на 11 октября 2025 года, который привел к ликвидации фьючерсных позиций более чем на $19 млрд.
Об этом заявил руководитель отдела общих исследований Galaxy Digital Алекс Торн.
По его мнению, так называемое охлаждение не отменяет долгосрочных драйверов роста — особенно для искусственного интеллекта. Особенно аналитик обратил внимание на масштабное участие крупных компаний и правительства США в финансировании сектора.
Кроме того, Торн подчеркнул, что биткоин, по его мнению, сохраняет позицию «цифрового золота» и может выиграть на фоне роста недоверия к фискальной и монетарной политике правительств. Такая роль, считает эксперт, делает первую криптовалюту устойчивой к колебаниям традиционных рынков и макроэкономической неопределенности.
Он также отметил, что дальнейшее развитие токенизации и стейблкоинов вместе с положительными регуляторными сдвигами в США создает благоприятные условия для таких ключевых цифровых активов, как Ethereum и Solana. По мнению Торна, эти факторы способны поддержать обновление рынка после недавних колебаний.
Читайте также
Впрочем, Торн отметил, что интерес к цифровым казначейским компаниям (DAT) заметно снизился. Он объяснил это падением стоимости их акций, из-за чего на рынке стало меньше инвесторов, ранее покупавших криптоактивы вне зависимости от ценовых колебаний. По его мнению, это делает рынок более уязвимым в краткосрочной перспективе даже после недавнего периода очищения.
По материалам:
incrypted
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems