Самый дешевый электрокар Европы получил серьезные обновления

Электромобиль Dacia Spring 2026 модельного года получил заметные технические обновления, но сохранил главное преимущество — низкую цену. Модель уже доступна для заказа в Германии, что дает представление о том, что стоит ожидать и на других европейских рынках.

motor.es

Внешне Dacia Spring не изменился, зато обновления коснулись технической части. Предыдущие двигатели мощностью 45 и 65 л.с. сняли с производства. Им на смену пришли два новых электромотора — на 70 и 100 л.с. Максимальная скорость осталась на уровне 125 км/ч, но динамика заметно улучшилась, особенно при движении на трассе.

Разгон до 100 км/ч в версии 70 л.с. занимает 12,3 секунды, а самая мощная модификация разгоняется до «сотни» за 6,9 секунды. Обе версии оснащены новой батареей LFP емкостью 24,3 кВт·ч — это первый аккумулятор такого типа в Renault Group. Запас хода по циклу WLTP составляет до 226 км.

Также улучшили зарядку. Мощность быстрой зарядки постоянным током возросла с 30 до 40 кВт — с 20% до 80% батарея заряжается примерно за 29 минут. От переменного тока авто заряжается мощностью до 7 кВт.

Кроме того, электрокар получил доработанную подвеску, усиленную платформу, лучше тормоза и аэродинамические изменения под днищем. В Германии цена базовой версии осталась без изменений — 16 900 евро.

