0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый дешевый электрокар Европы получил серьезные обновления

Технологии&Авто
34
Самый дешевый электрокар Европы получил серьезные обновления
Самый дешевый электрокар Европы получил серьезные обновления
Электромобиль Dacia Spring 2026 модельного года получил заметные технические обновления, но сохранил главное преимущество — низкую цену. Модель уже доступна для заказа в Германии, что дает представление о том, что стоит ожидать и на других европейских рынках.
Об этом пишет motor.es.
Внешне Dacia Spring не изменился, зато обновления коснулись технической части. Предыдущие двигатели мощностью 45 и 65 л.с. сняли с производства. Им на смену пришли два новых электромотора — на 70 и 100 л.с. Максимальная скорость осталась на уровне 125 км/ч, но динамика заметно улучшилась, особенно при движении на трассе.
Самый дешевый электрокар Европы получил серьезные обновления
Разгон до 100 км/ч в версии 70 л.с. занимает 12,3 секунды, а самая мощная модификация разгоняется до «сотни» за 6,9 секунды. Обе версии оснащены новой батареей LFP емкостью 24,3 кВт·ч — это первый аккумулятор такого типа в Renault Group. Запас хода по циклу WLTP составляет до 226 км.
Также улучшили зарядку. Мощность быстрой зарядки постоянным током возросла с 30 до 40 кВт — с 20% до 80% батарея заряжается примерно за 29 минут. От переменного тока авто заряжается мощностью до 7 кВт.
Кроме того, электрокар получил доработанную подвеску, усиленную платформу, лучше тормоза и аэродинамические изменения под днищем. В Германии цена базовой версии осталась без изменений — 16 900 евро.
По материалам:
Ampercar
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems