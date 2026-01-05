0 800 307 555
ру
Michelin представит умные шины для контроля износа

Технологии&Авто
18
На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе Michelin продемонстрирует новую линейку шин, оснащенных искусственным интеллектом.
Совместная разработка с технологической компанией Sonatus позволяет покрышкам в реальном времени анализировать собственное состояние, в том числе уровень износа и распределения нагрузки.
Система использует алгоритмы для оценки интенсивности торможения, массы автомобиля и боковых нагрузок при поворотах, предоставляя водителю точные данные о состоянии колес.
Технология включает в себя два ключевых решения: SmartLoad для контроля нагрузки и SmartWear для отслеживания износа протектора. По расчетам Michelin, внедрение таких инноваций к 2030 году позволит мировому рынку сократить расходы на 1,68 млрд долларов благодаря оптимизации эксплуатации.
Важной особенностью системы является локальное хранение данных внутри автомобиля без обязательной передачи в облачные сервисы, что повышает конфиденциальность и скорость обработки информации.
Для демонстрации возможностей системы на CES 2026 будет использован классический внедорожник Ford Bronco 1970, оснащенный датчиками и подключенный к приложению MyTires.
Новинка призвана заменить традиционные системы контроля давления в шинах, предлагая автопроизводителям и владельцам автопарков технологию цифровых двойников для продления срока службы резины и повышения безопасности движения.
По материалам:
Portaltele
Авто
