В WhatsApp можно будет общаться без раскрытия мобильного номера
В мессенджере WhatsApp начали постепенно внедрять функцию юзернеймов. Благодаря этому пользователи могут общаться, не раскрывая своего номера телефона.
Об этом сообщает Yahoo Tech со ссылкой на WABetaInfo.
Что известно о новой функции
Функция позволяет создать уникальный никнейм, делиться им вместо телефонного номера и быстрее находить контакты в мессенджере.
Опцию вводят постепенно. Чтобы проверить, доступна ли она, необходимо открыть настройки в WhatsApp и просмотреть, есть ли новый раздел Username.
После этого можно создать ник или использовать уже имеющийся в Facebook или Instagram.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что WhatsApp презентовал ряд новых функций, направленных на облегчение управления беседами, упрощение перехода между платформами и внедрение искусственного интеллекта в редактирование фото. Разработчики сосредоточились на наиболее востребованных пользовательских запросах: от оптимизации памяти устройства до интеграции Meta AI.
Также по теме
В WhatsApp можно будет общаться без раскрытия мобильного номера
Канадская компания откроет в Украине производство и центр тестирования дронов
iPhone заняли пять позиций в десятке самых популярных смартфонов в мире
Netflix выпустил бесплатную модель искусственного интеллекта, которая удаляет объекты на видео
Xiaomi раскрыла, насколько подорожали смартфоны из-за кризиса памяти
ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа (инфографика)