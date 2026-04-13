В WhatsApp можно будет общаться без раскрытия мобильного номера Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Опцию внедряют постепенно

В мессенджере WhatsApp начали постепенно внедрять функцию юзернеймов. Благодаря этому пользователи могут общаться, не раскрывая своего номера телефона.

Об этом сообщает Yahoo Tech со ссылкой на WABetaInfo.

Что известно о новой функции

Функция позволяет создать уникальный никнейм, делиться им вместо телефонного номера и быстрее находить контакты в мессенджере.

Опцию вводят постепенно. Чтобы проверить, доступна ли она, необходимо открыть настройки в WhatsApp и просмотреть, есть ли новый раздел Username.

После этого можно создать ник или использовать уже имеющийся в Facebook или Instagram.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что WhatsApp презентовал ряд новых функций, направленных на облегчение управления беседами, упрощение перехода между платформами и внедрение искусственного интеллекта в редактирование фото. Разработчики сосредоточились на наиболее востребованных пользовательских запросах: от оптимизации памяти устройства до интеграции Meta AI.

