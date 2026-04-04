WhatsApp представив масштабне оновлення: що змінилось 04.04.2026

WhatsApp представив нові функції для зручнішого управління бесідами та фото

Популярний месенджер WhatsApp презентував низку нових функцій, спрямованих на полегшення управління бесідами, спрощення переходу між платформами та впровадження штучного інтелекту в редагування фото. Розробники зосередилися на найбільш затребуваних запитах користувачів: від оптимізації пам’яті пристрою до інтеграції Meta AI.

Про це повідомили в офіційному блозі компанії.

Розумне управління пам’яттю та файлами

WhatsApp впроваджує інструменти, які дозволяють знаходити та видаляти великі файли безпосередньо всередині конкретних бесід. Це розв’язує проблему нестачі місця на смартфоні без радикального кроку — видалення всієї переписки.

«Ви також можете очистити лише медіафайли з бесіди, зберігаючи при цьому історію самих текстових повідомлень», — зазначають у компанії.

Кросплатформенність та мультиакаунти

Однією з найбільш очікуваних функцій став оновлений механізм «Перенесення бесід». Відтепер історію чатів, включаючи фото та відео, можна офіційно переносити між операційними системами iOS та Android.

Крім того, користувачі iPhone нарешті отримали можливість одночасно використовувати два облікові записи на одному пристрої. Раніше ця функція була доступна лише для власників Android. Це дозволить розділити робочі та особисті чати без необхідності носити з собою другий телефон.

Meta AI: ретуш фото та чернетки відповідей

Месенджер продовжує інтеграцію штучного інтелекту в повсякденне спілкування:

Фоторедактор на базі ШІ: Користувачі зможуть ретушувати знімки безпосередньо перед надсиланням. Meta AI допоможе видалити зайві об’єкти, змінити фон або застосувати художні стилі.

Інтелектуальні чернетки: Функція допомоги з написанням повідомлень пропонуватиме варіанти відповідей, базуючись на контексті поточної розмови.

Контекстні наклейки: Тепер під час введення смайликів система автоматично пропонуватиме релевантні стікери.

У компанії попередили, що деякі функції Meta AI на початковому етапі можуть бути доступні не в усіх регіонах.

Серед дрібніших, але зручних змін — покращена навігація в медіатеці та швидкий доступ до архівних чатів. Оновлення вже почало поступово з’являтися в магазинах додатків App Store та Google Play.

Главком

