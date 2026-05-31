Повернення водійських прав після позбавлення: які умови потрібно виконати

Якщо водій керував автомобілем у стані сп’яніння або порушив правила дорожнього руху, що призвело до ДТП з пошкодженням транспортних засобів, вантажу, доріг чи іншого майна (ст. 130 або ст. 124 КУпАП), у нього вилучають водійське посвідчення. Для його повернення необхідно виконати встановлені законодавством умови.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Що потрібно для повернення посвідчення

Після завершення строку позбавлення водій повинен:

пройти медичний огляд (у разі позбавлення права керування за ст. 130 КУпАП);

скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Експерти наголошують, якщо у посвідченні відкрито кілька категорій, іспити складаються за найвищою категорією.

Наприклад, якщо водій має відкриті категорії B і C, іспити необхідно складати саме за категорією C.

Для отримання послуги потрібно підготувати:

паспорт громадянина України або ID-картку з відомостями про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичну довідку щодо придатності до керування транспортними засобами;

квитанції про оплату послуг.

Після успішного складання іспитів та надання документів сервісний центр МВС повертає водійське посвідчення відповідно до чинного законодавства.

Раніше Finance.ua писав , що під час воєнного стану та протягом року після його завершення водії, які вперше отримали посвідчення терміном на два роки, можуть користуватися ним навіть після закінчення строку дії.

Важливо зазначити, що спрощення стосується лише посвідчень водія, виданих вперше. Тому експерти радять обміняти документ, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

