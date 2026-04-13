Место для вашей рекламы

General Motors отзывает 270 тысяч автомобилей

Американский автогигант General Motors объявил о начале масштабной кампании по отзыву транспортных средств на рынке США.
Об этом сообщает Reuters.
По официальному сообщению Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) под действие этой программы попало 271 770 автомобилей.
Основным поводом для проведения проверок стала техническая неисправность системы помощи при движении задним ходом.

Причины технической неисправности

Главной проблемой, зафиксированной регулятором, есть некорректная работа камеры заднего вида.
Владельцы автомобилей Chevrolet Malibu могут видеть на мониторах искаженное изображение или вообще наблюдать пустой экран.
Такие препятствия существенно ограничивают видимость происходящего позади транспортного средства и создают дополнительные риски безопасности при парковке или маневрировании.

Модели, подлежащие проверке

Основная часть отозванных автомобилей — это популярные седаны Chevrolet Malibu определенных лет выпуска.
Воздействие дефекта на безопасность движения стало решающим фактором для запуска сервисной кампании.
Компания General Motors через сеть официальных дилеров берет на себя обязательство по устранению технического недостатка.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
