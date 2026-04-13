Канадская компания откроет в Украине производство и центр тестирования дронов 13.04.2026, 02:08 — Технологии&Авто

ZenaTech – это канадская технологическая компания, специализирующаяся на AI-дронах, Drone as a Service, SaaS и квантовых вычислениях

Канадская технологическая компания ZenaTech намерена создать в Украине завод по производству беспилотников и специализированный центр тестирования.

Об этом сообщили в компании.

Создание испытательного центра своих дронов-перехватчиков в Украине позволит ZenaTech тестировать беспилотники и другие системы защиты в реальных боевых условиях.

Параллельно компания разрабатывает производственный объект в Украине, который должен стать основным хабом для изготовления одноразовых дронов-перехватчиков Interceptor P-1. По данным компании, он будет стоить менее $5000. Для этого планируется использовать украинскую инженерную базу и опыт в сфере применения дронов.

ZenaTech также работает над юридическим оформлением деятельности в Украине, наймом персонала и получением разрешений на тестирование.

Компания координирует эти процессы с Вооруженными Силами Украины и Государственной авиационной службой.

Что известно о ZenaTech

ZenaTech — это канадская технологическая компания, специализирующаяся на AI-дронах, Drone as a Service, SaaS и квантовых вычислениях.

Ее дочерняя структура ZenaDrone занимается разработкой автономных беспилотников для гражданских и оборонных задач.

Продукты компании используются в правоохранительных органах, правительстве и промышленном секторах, а дроны внедряются в этих секторах, а также в сельском хозяйстве, обороне и логистике.

Компания имеет офисы в Северной Америке, Европе, Тайване и ОАЭ, а также расширяет свой бизнес и глобальную филиальную сеть путем приобретений.

