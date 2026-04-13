0 800 307 555
ру
Канадская компания откроет в Украине производство и центр тестирования дронов

Технологии&Авто
8
ZenaTech – это канадская технологическая компания, специализирующаяся на AI-дронах, Drone as a Service, SaaS и квантовых вычислениях
Канадская технологическая компания ZenaTech намерена создать в Украине завод по производству беспилотников и специализированный центр тестирования.
Об этом сообщили в компании.
Создание испытательного центра своих дронов-перехватчиков в Украине позволит ZenaTech тестировать беспилотники и другие системы защиты в реальных боевых условиях.
Параллельно компания разрабатывает производственный объект в Украине, который должен стать основным хабом для изготовления одноразовых дронов-перехватчиков Interceptor P-1. По данным компании, он будет стоить менее $5000. Для этого планируется использовать украинскую инженерную базу и опыт в сфере применения дронов.
ZenaTech также работает над юридическим оформлением деятельности в Украине, наймом персонала и получением разрешений на тестирование.
Компания координирует эти процессы с Вооруженными Силами Украины и Государственной авиационной службой.

Что известно о ZenaTech

ZenaTech — это канадская технологическая компания, специализирующаяся на AI-дронах, Drone as a Service, SaaS и квантовых вычислениях.
Ее дочерняя структура ZenaDrone занимается разработкой автономных беспилотников для гражданских и оборонных задач.
Продукты компании используются в правоохранительных органах, правительстве и промышленном секторах, а дроны внедряются в этих секторах, а также в сельском хозяйстве, обороне и логистике.
Компания имеет офисы в Северной Америке, Европе, Тайване и ОАЭ, а также расширяет свой бизнес и глобальную филиальную сеть путем приобретений.
По материалам:
ain
Технологии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems